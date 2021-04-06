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供五停二！苗栗店家無縫接軌「周休二日」　石觀音山泉水排隊夯

▲頭份市內唯一的石觀音寺山泉水，從幾天前開始就出現取水人潮；環保局提醒民眾要煮沸才能飲用 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份市內唯一的石觀音寺山泉水，從幾天前開始就出現取水人潮；環保局提醒民眾要煮沸才能飲用 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市6日凌晨零時起實施「供5停2」限水，雖說許多商家和住戶都已經有儲水的準備，但還是有店家乾脆先關門休息看狀況再打算。頭份市內唯一的石觀音寺山泉水，從幾天前開始就出現取水人潮；不過，縣府環保局表示，山泉水不免有大腸桿菌超標的情形，請民眾「煮沸後再飲用」。

石觀音寺位在頭份市最北邊的興隆里，鄰近台1線，寺前方有天然湧出泉水，終年不乾，水質甘甜，因此斥資修建輸水管路，將泉水引往寺前供人取用，並設置10個水龍頭方便民眾取水，不僅頭份市民每天都會前來取水回家泡茶、煮菜，連鄰近的民眾也特地前來取水。

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▲不少民眾開著卡車，到頭份石觀音寺前取泉水，廟方也呼籲民眾不要浪費水資源。（圖／記者黃孟珍攝）

▲不少民眾開著卡車，到頭份石觀音寺前取泉水，廟方也呼籲民眾不要浪費水資源。（圖／記者黃孟珍攝）

寺主林和明表示，雖旱象嚴峻，但泉水量並未有明顯減少，前往取水的民眾依舊絡繹不絕，且有增加趨勢，有人甚至開著貨車來裝水；他說，有需要的民眾都可免費來取水，但希望不要浪費珍貴水源。石觀音泉水主要是供人飲用，如果拿來當作洗滌和農作，就太浪費了。

經濟部長王美花宣布苗栗縣頭份、竹南2地列入全國首波限水名單後，隨即開始展開搶水大作戰，不少商家、住戶搶裝水塔和購買大水桶以備不時之需；最明顯的是洗車業者多半從4月1日就開始陸續停業，大型健身房也都公告停止沐浴以節約用水，縣內公立游泳池也從4月起暫停營業，更有些店家也因停水而自主性休息。

▲▼頭份市也有店家自主性停業，配合供5休2限水措施。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼頭份市也有店家自主性停業，配合供5停2限水措施。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼頭份市也有店家自主性停業，配合供5休2限水措施。（圖／記者黃孟珍攝）

自來水公司第三區管理處指出，因應分區供水需求在竹南、頭份規畫的民生臨時供水站將陸續設置，5日下午全部設置並注水完成，每處各有2個1噸水塔，如有需求水公司也會彈性增設臨時供水站。也呼籲民眾節約用水，早日度過缺水的難關。

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