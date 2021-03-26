50～100L大容量儲水桶爆量搶買　泡澡桶需求也大增

▲因應限水，儲水用品出現買氣。（圖／記者李忠憲攝）

記者洪菱鞠／台北報導

全台水情拉警報，苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水。對抗缺水危機，除呼籲節約用水，不少人也開始為防旱做準備，不只省水裝置買氣熱絡，「儲水桶」最近也成了網購熱賣商品，從3月初至今，銷量暴增逾6倍，以50～100L大容量最熱門，也有的開始轉搶購泡澡桶。

抗旱大作戰，不少人把家中水龍頭或蓮蓬頭加上省水裝置，希望節省生活用水，東森購物ETmall觀察，省水相關產品銷售自3月以來增加30%之外，經濟部日前宣布部分縣市啟動「供5停2」分區供水後，居家使用的「儲水桶」也開始出現爆量訂單，目前以50～100L大容量最搶手，很多商品已經快要缺貨，15～20L小容量部分商品也僅剩少量，有消費者已開始轉搶購泡澡桶，以及所有能儲水的大型容器。

▲東森購物ETmall觀察，居家用「儲水桶」開始出現爆量訂單，以50～100L大容量最搶手。（圖／翻攝自東森購物網）

此外，東森購物ETmall也發現，站上「礦泉水」3月初買氣大幅提升近2倍，進一步盤點，又以H2O water純水、水事紀麥飯石礦泉水、泰山純水家庭號、多喝水礦泉水等5000～6200ml家庭號最熱賣。

PChome 24h購物則表示，3/1～3/25對比2/1～2/25，儲水商品銷量暴增逾6倍，買氣熱絡。觀察站上採購趨勢，以100L左右的大容量萬用桶最受歡迎，必要時可用來儲水之外，平時則可作為收納儲物使用，另外，折疊式水桶詢問度也提高，除居家生活備水，亦可作為露營、釣魚便攜配件，用途廣泛，成為熱銷黑馬商品之一。

▲PChome 24h購物設立「抗旱大作戰」活動專區。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

PChome 24h購物指出目前大容量的儲水桶需求比較高，站上會持續與廠商進貨補貨。網站也設立「抗旱大作戰」活動專區，集結多樣儲水、省水商品，包含儲水桶、水箱、省水閥、省水蓮蓬頭等，節約用水從日常生活做起，齊力度過乾旱危機。

民眾儲水需求大增，生活市集統計「儲水桶」相關商品熱搜度近一周成長超過2倍，以大容量、可折疊的機動性款式最受青睞。松果購物也發現，站上近一個月「儲水桶」關鍵字搜尋量有近1.8倍成長，進一步帶動「飲用水」關鍵字搜尋量近一周成長1.4倍，不過銷量沒有明顯增加。