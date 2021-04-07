台中建商工地改採新技術節水　保存24座石岡水壩總容量地下水

▲透過新技術，台中有超過30座建築工地保存大量地下水，總計24座石岡水壩水量。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中、苗栗分區供水，6日起採取甲、乙兩區「供五停二」措施，不少建商也加入抗旱行動，開放地下水支援科技業、商業用水、農業用水、民生用水，包括知名忠泰建設、達麗建設、總太建設以及櫻花建設等建設公司都紛紛採用新技術，估計至少保存24座石岡水壩總容量的地下水，共計超過8000萬立方米的地下水量。

后羿節能科技總經理黃維文表示，傳統建築工地的深開挖抽水工程，不僅大量消耗用電與排碳，同時也會造成地下水源嚴重超抽，但運用自動化控制的概念所發展出來的深開挖袪水工程智能控制系統，可以提高地下水位管理的安全機制及便利性，也同時保留大量的地下水資源避免超抽，等同於替建築工地在開發過程中減少大量的二氧化碳排碳量。

黃維文也提到，如今這些建設公司不僅能支援中部精科園區與中科園區因應產能的用水需求，亦能協助果農、茶農、與民生用水的需求，而這樣串起工地抽水再利用的循環經濟，也可緩解缺水危機。

▲新技術可避免過去深開挖抽水工程，不僅大量消耗用電與排碳等缺點，很受建商們青睞。（圖／記者游瓊華翻攝）