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衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

▲11/15日前完成篩檢，就可拿限量禮券，還有機會抽中1萬元禮券。（圖／新竹市政府提供）

▲11/15日前完成篩檢，就可拿限量禮券，還有機會抽中1萬元禮券。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民看過來，衛生所假日可做癌症篩檢，符合特定資格者不僅可免費做癌症篩檢，更可抽獎，新竹市衛生局說，36歲以上6年未篩檢子宮頸抹片女性、45歲以上首次篩檢乳房攝影女性、50歲首次篩檢大腸癌糞便潛血檢查者，皆可免費做篩檢，且在11月15日前在健保特約醫療院所完成篩檢，就可拿限量禮券，還有機會抽中1萬元禮券，獎項多多，總獎金額高達2萬5千元。

新竹市長林智堅表示，為守護市民健康，市府積極推動癌症早期預防篩檢，盼以提早發現、及早治療，降低癌症威脅。針對一般上班族群，新竹市三區衛生所假日也加開癌症篩檢，民眾可多加利用。另外，109年竹市共有5萬402人次參與四大癌症篩檢，篩檢異常人數為2965人，約佔總篩檢人次6%，其中確診罹癌共計207人，約佔篩檢異常人數7%。篩檢異常個案，由衛生所轉至醫療院所治療。

衛生局表示，針對新竹市民，衛生局限量提供150名糞便潛血反應陽性者，每人最高3000元的無痛大腸鏡檢查補助，避免民眾因畏懼傳統大腸鏡檢查而錯失早期發現與治療的機會。

衛生局說，癌症並非絕症，及早發現，提早治療，就可提高存活率。依衛生福利部國民健康署統計分析資料顯示，子宮頸抹片檢查約可降低70%子宮頸死亡率、糞便潛血檢查可降低約35%大腸癌死亡率、乳房X光攝影可降低41%乳癌死亡率、口腔黏膜檢查可降低26%死亡風險。

衛生局說，即日起至11月15日，針對6年以上未作子宮頸抹片檢查、乳攝及大腸首次篩檢者，只要完成檢查就可獲得限量100元禮券，還可累計一次抽獎資格，總獎金達2萬5千元。

新竹市一名在園區工作的黃姓小姐，某次假日經過衛生所，因好奇做了人生第一次的子宮頸抹片檢查，沒想到結果異常，她心想也沒症狀，便繼續忙工作與家庭。直到再次回診，她才發現已是重度癌前病變，開刀後才免於癌症，目前復原良好。

依衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，107年平均每4分31秒1人罹癌，比106年快轉11秒。癌症為十大死因的頭號殺手，而大腸癌連續13年居十大癌症發生之首。新竹市108年癌症十大死因中包括四大癌症，其中大腸癌位居第2順位、乳癌位居第4位、口腔癌位居第8位及子宮頸癌位居第10位。

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