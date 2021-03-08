竹市HPV疫苗開打　2千5百國中女學生受惠

▲新竹市衛生局宣導疫苗加抹片共同預防子宮頸癌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市連續12年編列預算並向中央爭取經費，推動全市國中女生施打子宮頸癌(HPV)疫苗，截至目前有2萬4千人受惠。今(8)日適逢38婦女節，今年首場疫苗在虎林國中開打，陸續將巡迴全市公私立21間國中，預計有2千5百名國中女生受惠。衛生局提醒，HPV疫苗提供的保護力非100％，還需配合子宮頸抹片檢查及安全性行為，才能有效預防子宮頸癌。

新竹市長林智堅表示，在婦女節這特別的節日，除了推動全市國中女生HPV疫苗接種外，也鼓勵女性市民朋友一起做抹片檢查、打疫苗，本次疫苗施打也發起「守護媽媽愛的明信片」活動，邀請學生打疫苗同時、也溫馨提醒媽媽透過抹片、疫苗預防子宮頸癌。

新竹台大分院新竹醫院婦產科主任童寶玲表示，子宮頸癌是目前唯一可以用疫苗預防的癌症，依據衛生福利部統計，台灣每年約有1,500人罹患子宮頸癌，108年新竹市每10萬人中約有5.3人死於子宮頸癌，為全市女性十大癌症死因第七名。有鑑於子宮頸癌病變前不容易察覺，最好在12、13歲就施打HPV疫苗提早預防，也提醒應配合子宮頸抹片檢查及安全性行為，才能有效預防子宮頸癌。

衛生局代理局長楊清媚表示，今年就讀本市國中的女生，都是符合免費接種對象，第1劑HPV疫苗即日起至4月1日，於21所國中校園巡迴開打，預計於9月至10月底前完成第2劑接種，若無法在校接種，可至本市12家合約診所補接種。HPV疫苗如同其他疫苗，可能造成不良反應，校園接種後須觀察30分鐘，返家後若有任何問題可洽詢24小時免費專線0800-88-3513隨時諮詢。

曾施打疫苗的林同學分享，當初因為害怕打針不想接種，在聽完衛教宣導後，瞭解到接種子宮頸癌疫苗及抹片檢查的重要性，也提醒媽媽定期接受抹片檢查，林同學於校園完成接種HPV疫苗後，無不良反應。她認為接種活動非常有意義，今年衛生局還加碼抹片加值活動保護女性親友健康，希望學妹們可以踴躍參加HPV疫苗接種，也邀請女性親友到衛生所做抹片檢查。

衛生局說，本次發起「守護媽媽愛的明信片」活動，透過施打學生將抹片檢查溫馨小卡帶回家，女性只要憑小卡與健保卡於4月30日前至本市三區衛生所，完成子宮頸抹片檢查，即贈送加值好禮商品劵100元一份。如有疑問請洽衛生局國民健康科吳小姐03-5355191#335，或洽三區衛生所(東區衛生所03-5236158、北區衛生所03-5353969、香山衛生所-03-5388109)。