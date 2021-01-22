備戰春節防疫　竹市五大醫院組「防疫作戰聯盟」

▲新竹市長林智堅今召集「防疫作戰聯盟」五大醫院院長齊聚共商。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應疫情變化，且春節將近將出現返台返鄉人潮，為防疫備戰，新竹市長林智堅今召集「防疫作戰聯盟」新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門醫院五大醫院院長齊聚共商，各院已遵從防疫指揮中心指引做好醫院感控、人力分艙分流，也備齊防疫物資、充足篩檢量能；林智堅市長也宣布即日起啟動全市14處公有市場、125處公園、車站與百貨公司周邊的「全市大消毒」，預計2周內全部完成。

林智堅市長上午與台大醫院新竹台大分院院長余忠仁、台大醫院新竹台大分院新竹醫院副院長楊曜旭、新竹馬偕醫院院長翁順隆、新竹國泰醫院長李興中、新竹國軍醫院長崔以威、南門醫院副院長張耀任研商醫療資源整備及防疫工作部署。

林智堅市長說，感謝各院一年來攜手努力，近期疫情變化又逢春節將近，且竹市有科技重鎮科學園區坐鎮，更有超前部署的必要，他說，「寧可備而無用，及早充份備戰」，請五大醫院務必做好「透明、確保、落實」三原則，包括物資資訊透明、確保人力與專責病房的量能，也務必落實防疫指引、院內感控。

研商過程中林智堅市長特別關心各院醫療量能、防疫物資與人流管控，經討論，五所醫院院長及副院長表示，各醫院目前皆備妥兩個月至六個月不等的醫療物資，醫護人力也充足，且做好分艙分流，也提前做好專責病房的規劃因應需求而應變。

五大醫院皆表示，人流管控部分，已配合防疫指揮中心指引，進行陪病探病人數限制與時段管制。此外，民眾最關心的篩檢量能，目前各院也有充足準備。

「請代我轉告，第一線的醫護人員，您們辛苦了！」林智堅市長表示，醫療物資人力都已充分準備，要特別感謝各醫院提前部署，也責成衛生局與各醫院密切聯繫，即刻支援醫療物資需求，醫療物資上資源共享、相互協調，在醫療防疫功能上進行責任分工，攜手守護竹竹苗區近158萬民眾的健康。

林智堅市長也表示，為年節到來提前整備，市府即日起啟動公共區域消毒計畫，將依中央流行疫情指揮中心指引，消毒125處公園、車站與百貨公司周邊的公共區域，將特別針對等候區椅子、人行步道、公共廁所等民眾常用手碰觸的地方消毒，預計兩周內完成， 14處公有市場也將於下周一休市全面消毒。

新竹市衛生局也指出，針對醫院人流管控，要呼籲請民眾儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。