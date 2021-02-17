林智堅上工首日跑「馬偕兒醫」工地　新竹苗栗28萬兒童將受惠

▲新竹市長林智堅赴新竹市馬偕兒童醫院基地視察工程進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（17日）開工第一天，新竹市長林智堅赴新竹市馬偕兒童醫院基地視察工程進度，並期勉工程如期完成，更感謝台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人團隊。林智堅表示，新竹市馬偕兒童醫院以BOT方式興建、投入29億元，目前進度已23％，已可看到一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，預計明年4月完工，提供400床、32科的醫療服務，是竹竹苗地區唯一兒童專門醫院。

林智堅今上午與偕同台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人的兩位董事黃道福、詹俊裕與新竹馬偕醫院院長翁順隆共赴視察，目前興建工程進度約23%，已完成地下4層開挖、地下4層及地上2層水泥澆置作業，現場可見一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，還有手扶梯、病床電梯預定區域，工程預計111年4月完工。

林智堅表示，竹竹苗有28萬名兒童，新竹市政府積極籌建兒童醫院，醫院基地就選在交流道旁，地理位置便利，更透過BOT，邀請到台灣兒童醫療權威馬偕進駐。新竹市馬偕兒童醫院是重大建設，許多家長也很關心，更是他對市民承諾，第一個上班日就來視察工程，目前兒童醫院進度已達到2樓，進度超前，將在明年4月正式營運，作為竹竹苗兒童節大禮。

馬偕兒童醫院長翁順隆表示，馬偕兒醫是全台唯一獨立兒童醫院，未來將有41位兒童主治醫師，更開設32科的專屬兒童的醫療服務，特殊科別為「兒童早期療育」。全院將與台北馬偕兒醫接軌，明年4月正式營運時，全數醫療服務都將到位，服務竹竹苗所有兒童。

三星營造董事長張登金表示，為了使新竹市馬偕兒童醫院工程如期，他們使用6千磅水泥，縮減水泥風乾時程，加快水泥澆置速度。

市府表示，新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託興建，總投資達29億元，克服選址、招商等困難，最後以BOT方式邀請到台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人團隊承接，並許諾提供完善醫學中心等級一條龍婦幼醫療，解決新竹市兒童醫療資源不足問題。新竹市馬偕兒童醫院基地位於建功二路22巷，全院為地下4層、地上10層銀級綠建築及智慧建築，可提供總病床400床服務，未來營運規劃以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務。