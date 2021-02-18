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竹市府攜手431家基層診所　組「社區防疫陣線」

▲林智堅致贈基層診所隔離衣、面罩、N95口罩各1600份。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅致贈基層診所隔離衣、面罩、N95口罩各1600份。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

社區診所是接觸各式病患的第一線，是防疫工作不可或缺的一環，新竹市長林智堅今（18）日邀集診所醫師公會理事長們，與竹市431家基層診所、786位醫師共組「社區防疫陣線」，透過病患分流、雙向轉診、疑似個案即時通報專線等六大措施守護市民健康；林智堅也致贈基層診所隔離衣、面罩、N95口罩各1600份，他表示，感謝一年多來基層診所防堵社區傳播，市府也透過與診所專屬熱線，有需求即時反應、立即解決，「照顧好醫護，才能照顧更多市民。」

林智堅今與西醫師公會理事長邱國華、中醫師公會理事長黃科峰、牙醫師公會理事長藍鴻文、診所協會理事長陳志宏，共同研商基層診所防疫措施，包括人流管控、物資整備與轉診機制。

林智堅表示，昨天開工第一天他前往馬偕兒醫視察，第二天與基層診所醫師開會研商疫情，疫情爆發一年多以來，雖然造成生活衝擊，也看見台灣國人同胞的團結。市府更與醫護人員站在同一線，盤整缺乏的醫療物資、動用戰備資源提供第一線醫護，大家共體時艱、解決困難。

其中，大家最擔心的就是社區傳播，市府也持續提醒醫護人員與民眾遵守相關防疫工作。林智堅說，除了感謝市民朋友，也感謝4位醫師診所公會理事長的辛勞，及時處理物資分配與解決會員問題。

西醫師公會理事長邱國華表示，感謝市府與醫護人員站在一起，並成立社區防疫陣線，盤點、提供大家缺乏的物資，「是『夥伴』關係互相幫忙。」邱國華更感性地說，市府衛生局非常貼心，照顧好所有第一線醫護人員的需求，也讓大家知道市府不是來「檢查」，是來「協助」。

牙醫師公會理事長藍鴻文說，新竹市是僅次桃園，防疫層級最高的，非常感謝市府隨時提供醫護相關物資。中醫師公會理事長黃科峰表示，因新竹市有科學園區，門診多數病患也來自園區，新竹市守得好，沒有防疫破口，守護的是國家經濟，感謝市府隨時提供相關正確的訊息，也提供充實的醫療物資。

診所協會理事長陳志宏以去年4月的敦睦艦隊磐石艦官兵確診事件為例，當時就是社區診所醫生發覺異狀、緊急通報，及時阻止社區傳播；今年1月部桃案例爆發後，市府就緊急成立社區防疫陣線，和第一線醫護共同研商、齊心抗疫。

衛生局表示，上月27日竹市三區衛生所已執行431家診所防疫輔導訪查，並要求務必落實防疫6大要點，第一「落實感控」，掌握防疫資訊、落實各診所感染管制措施指引及每日環境清消作業。

第二「自我防護」，佩戴外科口罩，落實手部衛生、適當時機正確穿脫防護衣、工作人員健康監測等。第三「主動詢問」，診間門口或掛號台需張貼告示，提醒病患主動告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，留意並善用健保資訊雲端查詢落實轉診。

第四「病患分流」，若發現疑似個案，請病人佩戴外科口罩，使用獨立診間或戶外通風處。第五「通報轉介」，遇疑似或特殊專案個案通知衛生局防疫專線5355130或撥打1922專線協助，依指示轉診個案。第六「雙向轉診」，使用健保署電子轉診平台，協助疑似個案轉診輕症採檢醫院（本市國泰、國軍、南門醫院）。

市府提醒民眾，雖然疫情趨緩，仍需注意自身防疫措施，像是佩戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，也應盡量減少出入人潮聚集、醫療照護等八大類場所，同時呼籲業者（如市場、市集等）不販售裸食、不提供試吃，以減少傳染風險。

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