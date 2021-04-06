蘇貞昌、林佳龍請辭？　侯友宜：查明真相後誰該負責就要負責





▲侯友宜視察中和枋寮市場。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對太魯閣出軌事件，針對外界也希望行政院長蘇貞昌也應負責下台，新北市長侯友宜6日上午表示，當務之急是把意外來龍去脈說清楚，向所有受害者及全國民眾報告清楚，並提出解決問題的方式，讓民眾知道，未來絕對能夠提供一個非常安全安心的交通路，才是現在最急迫的一件事。

侯友宜強調，當事情檢討以及反省過後，解決問題方案拿出來，面對這麼重大的事情，當然要有人負責，誰在這個事件裡面要扮演一個責任的角度，民眾都很清楚，該負責就要負起責任。

侯友宜說，我們再也承受不了再度的痛，因此不管是台鐵、政府部門都要檢討，並公開透明的公布檢驗肇事原因、責任以及未來如何做好大幅度的改善。

至於交通部長林佳龍已向總統蔡英文請辭，侯友宜說，這麼重大的事件的發生，最重要的是要了解事實的本質、發生的原因，現在司法單位以及所有各部門全力在追查所有事實的真相，把事實的真相原因找出來以及做好整個未來的預防，再度的改造台鐵，讓大家安心搭乘，才是現在的當務之急。

侯友宜指出，面對這麼重要一件重大的事件，當事情原因清楚以後，誰該負起責任就負起責任，每一個人所扮演的角色有權有責，所以面對事情的檢討，把原因檢討出來，把事實釐清楚，然後把未來解決問題的能力拿出來，那事後該負責的就要負責。

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