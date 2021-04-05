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自來水變泥漿！日月潭原水濁度飆高　伊達邵居民諷：挖到石油

▲日月潭水位大降，導致伊達邵地區自來水濁度飆升。（圖／黃姓民眾提供）

▲日月潭水位大降，導致伊達邵地區自來水濁度飆升。（圖／黃姓民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

大旱襲台，南投日月潭水位今天降至歷史新低，更導致水源區充斥淤泥、黃土，伊達邵地區的自來水濁度飆高，一開水龍頭黃河滾滾，讓當地居民既驚恐又無奈，還有人自嘲說：「日月潭挖到石油了嗎？」也逼使消防隊和台水公司送水給當地民眾接盛救急。

據水利署監測資料，日月潭水位在今天早上7時下降至735.92公尺，比滿水位的748.48公尺已相差近13公尺，蓄水率僅32.2%；伊達邵地區黃姓民眾前（3）日早上8時許打開水龍頭，只見混濁的水不斷流出，整整接了一桶泥水都沒恢復清澈，拍照PO上臉書直呼：「水位直直落，伊達邵的自來水又抽到爛泥巴了。」

▲日月潭水位大降，導致伊達邵地區自來水濁度飆升。（圖／黃禹諺提供）

▲日月潭水位大降，導致伊達邵地區自來水濁度飆升。（圖／黃姓民眾提供）

台水公司指出，因為供應伊達邵地區民生自來水的德化取水站原水濁度過高，3日當天就先開啟街道消防栓、讓泥水暫時洩除到路面，今天上午10時至下午3時也在魚池鄉日月村進行停水，部分家戶因而無水可用。

經南投縣議員石慶龍協調，日月潭消防隊今天出動水箱車供民眾接水應急，台水公司也到日月村集會所前設置臨時供水站，只見民眾紛紛拿著塑膠水桶、桶裝礦泉水的空罐前來，苦不堪言。

▲日月潭伊達邵碼頭岸邊大遍乾涸裸露，魚池鄉明將舉行祈雨法會。（圖／資料照片）

▲日月潭伊達邵碼頭岸邊大遍乾涸裸露，魚池鄉明將舉行祈雨法會。（圖／資料照片）

魚池鄉公所明天上午9時半起，也將在日月潭朝霧碼頭舉辦「辛丑年魚池鄉十三村聯合祈雨法會」；鄉長劉啟帆在臉書上特別提醒與會民眾從今晚子時（11時）起茹素，供品也須為素料、鮮果，集眾人誠心祈求老天及早降下甘霖、解除旱象和用水難題。
 

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