日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

記者高堂堯／南投報導

全台水情越見惡化，日月潭水位持續下降，不僅被迫封港，魚群也遭殃：日月潭船家今晨在岸邊潭水中發現上百隻台灣鯛群聚，竟浮出水面瘋狂開閉嘴巴呼吸，懷疑是水量減少所致；特生中心專家則指出，若水體溶氧不足就會「集體浮頭」，可能也是天氣轉暖、水溫變高所致。

▲日月潭疑因天熱水溫升高導致溶氧不足，台灣鯛大批浮出水面。（圖／莊姓漁民提供）

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伊達邵船家莊姓業者指出，今天清晨6時許照例到日月潭邊巡船，發現大批原本在潭底棲息活動的台灣鯛，竟浮出水面並群聚在一起，每隻嘴巴都快速開闔，像是喘不過氣來似的，而且浮出不久又像觸電似地迅速潛下，目測數量超過百隻；本身也是漁民的他從來沒看過這種場景，立刻用手機拍下畫面。

▲日月潭疑因天熱水溫升高導致溶氧不足，台灣鯛大批浮出水面。（圖／莊姓漁民提供）

日月潭因久旱不雨，水位已較滿水位時大降近12公尺，伊達邵碼頭岸邊裸露乾裂嚴重，水域生態空間被大幅壓縮；漁民們因此猜想是水體減少導致溶氧量不足，台灣鯛才會集體朝水面「逃生」，嘴巴開閉更像是在呼喊求救。

特生中心淡水生態研究室研究員楊正雄看過影片後，判斷是水中的整體溶氧不足，因此魚群會有集體浮頭的現象，而公園內的水池有時也會出現這樣的情況，但並不是集體覓食所造成。

▲日月潭伊達邵碼頭岸邊裸露乾裂嚴重。（圖／記者高堂堯攝）

楊正雄說，如果有該水域的溶氧數值，可以更加確認，而今天水溫相對來說較日前為高，也是造成溶氧不足的可能因素之一。



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