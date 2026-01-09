　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／情侶開庭穿搭大不同！王大陸包緊緊　女友粉大衣黑絲現身

記者陸運陞、黃資真／新北報導

藝人王大陸閃兵案外案，為了討回直播主女友闕沐軒被詐騙的400多萬，王利用管道找人查個資，與闕被依偽造文書、違反個資法等罪起訴。今(9日)下午2時許新北地院第4次開庭，稍早王大陸、闕沐軒，與時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮先後現身法院。

▲▼ 藝人王大陸涉買個資被起訴，今天與女友闕沐軒現身第4次開庭。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲藝人王大陸涉查個資被起訴，今天與女友闕沐軒現身第4次開庭。（圖／記者陸運陞攝，下同）

今天王大陸以被告、證人身分出庭，一身黑包緊緊現身，女友闕沐軒以證人身分被傳喚，穿著黑絲白襯衫、粉紅大衣現身，穿著相較先前幾次開庭較為火辣，劉居榮則是被告身分，被問及有什麼話想說的，他僅簡單回應「謝謝，辛苦了」，便快步進入。

▲▼ 王大陸女友闕沐軒涉買個資被起訴，今天第4次開庭。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲王大陸女友闕沐軒涉買個資被起訴，今天身穿粉紅大衣現身。

回顧整起案件，王大陸閃兵案曝光後，王大陸因懷疑閃兵集團主嫌陳志明擺爛不幫他處理閃兵，尋求富二代好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

▲▼ 王大陸閃兵，時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮涉嫌外洩個資被起訴。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮。

不僅如此，檢警又追查出案外案，發現王大陸的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給王、闕情侶檔。

