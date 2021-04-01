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一「筷」省水　省水達人教您重複利用水

▲▼面對枯旱，慈濟分享節水方法，邀約一「筷」省水。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

水情吃緊，經濟部宣布新竹、苗栗、台中、彰化部分地區清明連假後限水節水政策，部分縣市將採「供五停二」、減壓供水措施，以紓解水情，慈濟邀您一「筷」省水，一起省下水庫蓄水量，不僅不用擔心無水，更可以節省水費。

滴水成河、惜水如金！日常生活除了隨手關緊水龍頭，不讓乾淨的水流掉，經濟部水利署節約用水資源網也提供家庭節水秘笈：廚房節水、洗衣節水、馬桶節水、洗澡節水、庭園節水、其他節水，還有查漏與檢漏。長年推動環保的慈濟基金會化為SCD七字口訣：「澆喝沖洗，夠！夠！Go！」邀您省水(Save)、查漏(Check)、勤回收(Do)，打開水龍頭同時，不忘一「筷」省水。

什麼是一「筷」省水? 慈濟基金會表示，打開水龍頭的水量不超過一根筷子的粗細，假設一個人一天洗10次手，一「筷」省水每次可節省1公升用水，一天約省下10公升的水，以台灣人口數來計算，一年將省下8395萬公噸的水，約可省下一座石門水庫的蓄水量，一年可省下超過8億的水費。

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▲▼面對枯旱，慈濟分享節水方法，邀約一「筷」省水。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟推動一「筷」省水，將標語貼在水龍頭上方提醒。

▲▼面對枯旱，慈濟分享節水方法，邀約一「筷」省水。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟推動一「筷」省水，將標語貼在水龍頭上方提醒。

住在高雄的慈濟志工劉素花，家裡平常有3到4人，20多年來，家裡的水費約100多元；台北市陳姓慈濟志工與先生平時白天在家，小孩則是放學下班後回家，一家5口人兩個月水費維持在200元上下，很少超過250元。他們的節水方法就是：將水多重利用、力行1「筷」省水。

劉素花住家靠海，在家中透天厝頂樓及一樓屋簷放置大水桶集取雨水，雨水可用來手洗衣服、澆水、沖馬桶等清潔，為了避免孳生蚊蟲，她使用的是有蓋的大水桶。

三餐在家煮的劉素花重複使用自來水，例如用洗菜水洗碗，且每次開水都一「筷」省水，讓水流不要太大。劉素花說：上人說過「水是大生命」，是天公伯賜給我們禮物，缺水才知道是苦，養成良好習慣很重要，打開水龍頭水量太大，流掉太浪費水資源了，自己在家或外出都能做到省水好習慣，因水是公共財。很感恩先生每天幫忙，用水桶將雨水從頂樓提下來，而且先生更省水，因為做工的衣服比較容易沾到髒污，先生用回收的洗衣水，先洗自己的衣服一次，再將回收水洗浴室。

▲▼面對枯旱，慈濟分享節水方法，邀約一「筷」省水。（圖／慈濟基金會提供）

▲劉素花家用管子將屋簷的雨水接到水桶。(圖為劉素花提供)

從事清潔工作的劉素花說：「水要用得適當，才好收尾。」她舉例走廊地板可以用拖地方式，不要用水管直接沖，直接沖洗反而擦乾要很久。洗浴室的沖水量少才不會濺濕衣服，一樣可以洗乾淨。劉素花說他們家把省下的水費都用來捐款給需要的人，對於省水，她再強調：「1『筷』省水，重複使用很重要，水用一次很可惜，命好不如習慣好。」

許多民眾也許沒有空間儲存雨水，沒有下雨時，也能透過「重複利用家庭用水」省水。陳姓志工一家除了在盥洗時，儲存熱水流出前的冷水於水桶蓄水，也重複利用盥洗、洗碗、洗手、洗衣後段比較沒有泡沫的水。陳女士表示，這些水都可以拿來沖馬桶、清潔地板、澆花草，因此家裡很多水桶，由於家裡五個人每天水的用量不小，因此儲存的回收水不會積很久，不會孳生蚊蟲。

對於儲水動作是否會造成不便，兩位志工都表示，已養成習慣，不會不方便。

▲▼面對枯旱，慈濟分享節水方法，邀約一「筷」省水。（圖／慈濟基金會提供）

▲陳姓志工集取回收洗手水，用來沖洗馬桶、拖地等。

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