潭面淨空！日月潭2碼頭今起封閉　人氣茶葉蛋業績不到1成

▲日月潭玄光碼頭今封港，知名茶葉蛋店家都人氣急凍。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

旱象未解，日月潭水位大降，日月潭國家風景區管理處今天起封閉玄光、朝霧2碼頭，岸邊人氣驟減、潭面遊船幾乎淨空全數靠岸；知名的「金盆阿嬤茶葉蛋」業績也大砍不到平日的1成，但業者表示遊客安全更重要，接下來還是會繼續開店做生意、維護碼頭清潔和日月潭的國際形象。

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▲日月潭玄光碼頭今封港，遊船只能在岸邊整齊列隊。（圖／記者高堂堯攝）

除了日管處先行宣告封港的玄光和朝霧碼頭，伊達邵碼頭今天也因浮排進行緊急安全性施工而停擺，日月潭4大碼頭僅剩水社碼頭暫時維持正常營運。

玄光碼頭因水位降低，銜接遊船浮排的浮橋傾斜角度目測起碼30度，岸邊也乾涸裸露、浮排歪斜，所有遊船整齊排列在碼頭邊，船家只能望潭興嘆，利用時間檢查船身狀況；碼頭上幾乎空無一人，連「金盆阿嬤茶葉蛋」店前人龍都消失無蹤，徒留已煮好的茶葉蛋飄香。

▲日月潭玄光碼頭今封港，傾斜的浮橋上也擺上交通錐。（圖／記者高堂堯攝）

「金盆阿嬤茶葉蛋」詹姓業者說，其實業績從新冠疫情爆發、國際遊客大減後就開始下滑了；因遊客大多是來搭遊船、順便買茶葉蛋，今天封港後還是有慕名而來的遊客專程來買，但業績狂掉，還不到平時的1成。

詹姓業者說，從其母開始在玄光碼頭邊賣茶葉蛋，至今已超過60年，而根據其父的說法，60年來都不曾碰上這麼嚴重的旱象，也不知道碼頭何時才會解封；他認為封港導致生意變差不打緊，更不希望眾多遊客在傾斜的浮橋上走動，衍生安全風險。

▲日月潭玄光碼頭今封港，潭面幾乎淨空。（圖／記者高堂堯攝）

儘管如此，詹姓業者仍樂觀表示：「現在人少了，才是好好欣賞日月潭美景的時機。」店裡還是會照常營運、做好周邊清潔工作，維護日月潭國際級景點的優良形象。



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