快訊／合歡山持續積雪道路結冰　翠峰至大禹嶺1700預警封路

▲合歡山武嶺地區今天因積雪及部分道路結冰，警方依現場天候狀況，啟動雪季交通疏導及安全維護勤務。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山武嶺地區今天（19日）出現積雪及部分道路結冰情形，警方依現場天候狀況啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，台14甲線26K鳶峰至32.7K松雪樓之路段限加掛雪鏈通行；公路局也公告，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107k-110k大禹嶺路段，將於傍晚5時實施道路預警性封閉措施。

仁愛警分局表示，今日配合公路主管機關管制公告，依據115年合歡山雪季公告事項辦理相關交通管制，台14甲線鳶峰至松雪樓自早上7時起限加掛雪鏈通行，並依現場交通狀況機動調整管制路段；警方呼籲民眾上山，除車輛要做好各項安全防護、加掛雪鍊，也請務必配合各項管制措施，避免受罰。

另依中央氣象署預報顯示，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間溫度將降至0度以下，道路持續有路面積雪及結冰機率；公路局為維護用路人車安全，宣布台14甲線翠峰至大禹嶺、台8線大禹嶺路段於傍晚5時起，車輛只出不進，另考量台14甲線武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒、易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制、禁止通行，並於10日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

公路局中區養工分局提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行；另依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段，台8臨37線中橫便道配合增開夜間5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。