亂放生ing：玻璃魚、紅魔鬼、魚虎殘殺生態　南投：抓到罰10萬！

▲日月潭水域長期遭不當放生，外來種魚類橫行、破壞既有生態。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於日月潭水域遭強勢外來種生物入侵、破壞生態平衡，南投縣府即日起限制放生期間為每年9至11月，並祭出重罰，如未經核准擅自放生，將依放生保育自治條例處10萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要以身試法、破壞環境生態。

縣府指出，近年來在日月潭水域發現的外來種生物，包括玻璃魚、紅魔鬼等，近兩年的魚虎更嚴重破壞日月潭生態環境，甚至造成當地漁業資源的損失，研判跟人為不當放生有關。

縣府農業處指出，常見放生團體和民眾會直接向鳥園、市場或寵物店大量購買鳥類、烏龜、魚類等動物，拯救生命的立意雖屬良善，但生物在放生過程中被擠在狹小空間內，或放生環境不適生存導致死亡，放生變成「放死」，反而違背初衷；此外，若不慎引進外來入侵生物，更將造成生態浩劫。

為加強查察縣內違法放生行為，南投縣府宣布限制放生期間為9月至11月，籲請民眾於放生實施前15日填寫申請書等資料，向縣府農業處林務保育科提出申請，其餘時間申請將不予核准；民眾可逕向轄內派出所、警察局或農業處通報檢舉放生案件，放生者或團體經確認未申請者，即違反《南投縣放生保育自治條例》，得處10萬元以下罰鍰。



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