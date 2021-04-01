伊達邵碼頭施作浮排延長停擺一天　潭岸乾涸逼船家「陸上行舟」

記者高堂堯／南投報導

水情極度惡化，日月潭4大碼頭今（1日）起封閉2座，連原本並未預告封閉的伊達邵碼頭，都因緊急施作「營運浮排延長」工程而停擺；而岸邊乾涸面積擴大、潭水距離越來越遠，船家只能在龜裂的地面鋪上一根根圓木，充當滾輪，才能將船隻送，遠望猶如出現「陸上行舟」的奇景。

▲伊達邵碼頭岸邊大面積乾涸裸露，船家得用圓木推船才能送上潭水。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭伊達邵碼頭岸邊大面積乾涸裸露。（圖／記者高堂堯攝）

據水利署和氣象局資料，日月潭昨天微微降雨，讓整體蓄水量止跌在38%，但水位依舊無法回升；伊達邵碼頭岸邊裸露範圍越漸擴大，地面充斥灰土、黑泥和大型排水管等廢棄物，龜裂有如棋盤，看來令人怵目驚心，岸邊浮橋也因水位下降而傾斜，得在底端用其他浮排墊高才能減緩斜度。

▲伊達邵碼頭今天施作營運浮排延長工程，被迫封港一天。（圖／記者高堂堯攝）

由於玄光、朝霧2碼頭封閉，浮排暫時無用武之地，日月潭國家風景區管理處緊急雇請工程人員，將玄光碼頭的浮排運至伊達邵碼頭，施作營運浮排延長工程，提升遊客搭船遊湖的安全性和便利性。

日管處指出，該項工程今天就能完成，伊達邵碼頭明起將與水社碼頭一起正常開放，盼老天早日降下甘霖改善水情，讓日月潭重回山明水秀、4大碼頭能全數重啟。

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