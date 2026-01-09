蔡依珊到台積電演講　見員工餐廳：我像劉姥姥進大觀園

▲蔡依珊受邀到台積電演講，分享女性創業心路歷程。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金、前國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊，近年自創食品品牌，經營的有聲有色。近日她受邀到台積電演講，分享女性創業之路。她看到場內餐廳時驚呆，自嘲「像劉姥姥進大觀園。」

300名工程師聽蔡依珊說什麼？ 如何用「以柔制勝」談創業？

蔡依珊8日在IG分享到台積電演講的照片，直呼好開心、也很榮幸，心裡一直在發光。她說：「謝謝台積電『先進封裝技術暨服務組織』的邀請，讓我有機會站上台積電的內部舞台，和300位同仁近距離交流。」

她表示，那天下午的陽光很美，「我一邊分享自己一路走來的挑戰與心路歷程，一邊也感受到台積電同仁的專注、溫暖與力量。」希望那天的對話，能像陽光一樣，把一點點溫暖與勇氣留在台積電員工心裡。「讓我們一起突破框架，讓世界更閃耀」。

▲蔡依珊到台積電演講，分享女性創業挑戰和心路歷程。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

▲蔡依珊表示台積電餐廳讓她看傻。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

她還在限動轉發友人貼文，畫面是台積電大樓外觀，表示：「他們場內餐廳好酷喔，完全是劉姥姥進大觀園。」

根據「台積電•愛•行動」臉書，蔡依珊當天演講主題為「理性與感性 道可道 非常道」，分享女性創業的挑戰與心路歷程，將《道德經》智慧運用在創業上，鼓勵大家突破常規，勇於探索、擁抱改變。有員工回饋表示，很喜歡蔡依珊展現如水柔軟的領導魅力，這種以柔制勝的深遠智慧，帶給聽眾很大啟發。



