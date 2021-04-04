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詐欺女車手騙很大　安南警遠征台中緝捕到案

▲台南市警三分局安南所據報，遠征台中，緝獲涉案19歲李姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局安南所據報，遠征台中，緝獲涉案19歲李姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區一名近70歲郭姓婦人，接獲「假檢警真詐騙」手法，被騙35萬元，台南市警三分局安南所據報，遠征台中，緝獲涉案19歲李姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦，並持續溯源擴大追查詐騙集團到案。

該名被害人日前接獲電話稱其身分證在地政事務所遭盜用，且涉及多件洗錢案件，目前已被檢察官及警察鎖定，要求郭婦交付金錢監管，而且指示她不得告訴任何人，否則將把她收押，單純又驚慌失措的郭婦去銀行提領了現金8萬元，又拿出了自己的嫁妝金飾約值27萬元，當面交給了假冒檢察官助理的19歲李姓女車手，交錢時郭婦還再三的向李女拜託還其清白。郭婦經一夜的輾轉難眠後，越覺不對勁，天亮後就到市警三分局安南派出所報案。

▲台南市警三分局安南所據報，遠征台中，緝獲涉案19歲李姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南所所長曾婉甄及員警於受理報案後，立即和偵查隊人員到郭婦交錢的地點查訪及調閱周邊監視器，經比對發現李姓少女搭乘計程車前來取款，而在得手後又搭乘計程車離開，曾所長等專案人員即以車追人，查出計程車司機後再循線追蹤出女車手為19歲李姓女子，立馬驅車前往李女所在地南投查緝。

▲台南市警三分局安南所據報，遠征台中，緝獲涉案19歲李姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但當專案人員一進門只見一對老阿公阿媽，再經一番詢問後，阿公阿媽才說出李女現居於台中的地址，三分局探警方再由南投前往台中追緝，找到該名涉案李女，李女當車手百口莫辯，經偵查後依全案詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦，並持續溯源擴大追查詐騙集團到案。

▲台南市警三分局安南所據報，遠征台中，緝獲涉案19歲李姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾的大小案件，警察都是全力偵辦，三分局警方這場350公里，長達4小時快馬加鞭的追捕，逮到了19歲少女詐騙車手，給了傷心驚慌的受騙婦人交代，少女車手說，她是在臉書上應徵得這工作，因為自己和阿公阿媽長大，較懂得老人家心態，所以專找老人家下手，已做了3次，得手2次，這次栽在台南警察手上。

南警三分局提醒民眾，詐騙手法層出不窮，花招百出，如有見到、聽到或接獲任何懷疑是詐騙的電話訊息，請立即撥打165反詐騙專線或110，甚或親自到派出所求證，以求萬全免遭受騙。

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