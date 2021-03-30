外送牛肉麵藏「S形鐵鉤」？他PO網公審　闆娘秀照喊冤：生意難做

▲楊梅吳先生使用外送平台點2碗牛肉麵，吃到快見底卻發現碗裡有S形鐵鉤，氣憤發文公審店家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

在家動手指就能使用外送平台成功叫餐，但桃園楊梅有名消費者氣憤表示，點了連鎖麵店2碗牛肉麵，「牛肉麵快吃完才發現有鐵鉤超離譜 ！」店家老闆娘接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，店裡根本沒有這種鐵鉤，凡湯麵類都採取「乾溼分離」，遇到這狀況，她仍退吳先生麵錢，豈料對方竟嫌「才120？」無奈表示根本想敲詐。

使用外送平台點了2碗牛肉麵的吳先生在《楊梅人》臉書社團PO文表示，3月28日周日晚間5點50分，從Foodpanda訂餐，牛肉麵快吃完發現裡面竟然有鐵鉤！離譜至極，他氣憤表示，店家處理方式請他將鐵鉤送到店裡，然後退1碗120元的麵錢，最後他還叮嚀網友要多多注意。

▼吳先生文章一PO，引來許多網友回應，並提出質疑「這麼大鉤鉤，吃完才發現？」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

吳先生將過程放上社團，引來許多網友回應，有網友表示「是蠻扯的，怎麼快吃完才發現這麼大一根的鐵鉤」、也有網友說「我吃麵都會撈來撈去的，所以如果有鉤子應該很快就會發現」，更有眼尖網友回「鐵鉤好新啊」，但這些留言，吳先生也回應，「120元需要白吃白喝嗎？」

店家老闆娘獨家回應《ETtoday新聞雲》記者，表示店家根本沒有這種大鉤子，餐點凡是外送及外帶，店員都會採取「乾濕分離」，避免麵泡在湯裡爛掉不好吃，所以根本不可能有這樣的狀況發生。

張姓老闆娘也還原當天情況，當天吳先生有致電到店裡說吃到鉤子，但她人不在店裡，於是再回電請對方將鉤子帶來店裡，豈料對方僅回「很忙」就將電話掛掉。隔天3月29日她在店裡，就看見一對夫妻，先生就拿著鉤子在她面前晃來晃去，她才想起可能是昨天那位鉤子客人。

▼吳先生夫妻將S形鐵鉤帶回店家，甚至拿著鐵鉤在老闆娘眼前晃來晃去。（圖／老闆娘提供）

老闆娘表示，她向對方不斷澄清強調她們店家並沒有這種鐵鉤，但對方相當不開心。她見到這樣的狀況，想說不然就退120元麵錢，豈料對方太太竟喃喃自語說「才120元喔？」，她為了不想讓場面太尷尬，甚至表示想請對方請麵，對方竟氣憤說「誰敢吃你們家的東西？」便離去。

老闆娘無奈向記者表示，生意真的很難做！她詢問過其他連鎖姐妹店，姐妹店也表示，「確實有些人專門會對連鎖店下手，通常店家會為了息事寧人就賠償給對方。」最後她說「就是沒有鉤子」，真的不想妥協姑息養奸。

▼老闆娘將對方帶來的鐵鉤，與3枚50元硬幣做對比，她表示真的太扯若真的有不可能會沒看到 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此記者也詢問當事人吳先生，他則表示，「沒有開口要多大的賠償，店家已還120元了，不需要任何賠償，祝店家生意興隆！」

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