搭機拿廢卡刷2.8萬精品！他喊冤：早剪卡　不料伸手做這件事破梗

▲旅行社領隊尹男2018年搭機出國，利用機上刷卡無法連線比對銀行授權驗證，兩度血拚共2.8萬元免稅品，銀行查出該信用卡早已停卡怒提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

旅行社領隊尹姓男子於2018年間帶團出國搭機時，利用在機上刷卡時空服員無法取得銀行授權驗證等漏洞購買免稅品，兩度持已停用信用卡血拚購買藍芽耳機等價值2.8萬元商品，事後銀行發現該信用卡已遭停用，銀行不甘損失報警提告，桃園地院審訊時，尹男否認犯案，但法官調閱尹出國紀錄，2次遭盜刷信期間尹恰好都在飛機上，且刷卡簽名與尹筆跡均相符合，審結依詐欺罪判處6月有期徒刑。

桃園地院指出，尹姓男子於2018年間帶團出國，分別搭乘長榮航空與虎航，尹男利用在機上以信用卡刷卡，讓空服員在第一時間無法及時取得銀行授權碼之漏洞，分別購買藍芽無線耳機與保養品等價值約2.8萬元商品，事後銀行收到2筆帳單發現是已停用之信用卡，因此報警提告。

地院還查出，尹男盜刷之信用卡，是已離婚前妻幫忙辦給他的某銀行附卡，2人後來離婚後，前妻早在2016年向銀行辦理停用，但尹男一直未剪卡；尹男審訊時一度辯稱信用卡在搬家時遺失了，後又改口說已經剪掉，並否認有在飛機上刷卡購物等情事；尹男前妻則指證，離婚前曾申辦附卡給尹男，離婚後因信用卡常遭盜刷，索性將正卡與附卡都停用，但停卡後，還曾接到銀行盜刷通知，這2筆機上盜刷案都不是她刷的。

地院法官曾調閱尹男出國紀錄，發現在長榮、虎航2次被盜刷時間點尹男都在機上，法官要尹當庭寫出英文簽名、刷卡交易簽單簽名，經過比對後發現，簽名態勢神韻、大小、比例、字距與相同筆劃間筆跡特徵都極為相似，足以證明是尹男簽名所為；法官審結依詐欺罪判處尹6月有期徒刑，得易科罰金，以每日1千元折算1日，另犯罪所得2萬8000元則予沒收，本案還可上訴。

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