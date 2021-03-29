竊賊失風竟刺死屋主兒！桃警24小時內緝凶　鄭文燦頒獎表揚

▲鄭文燦頒獎表揚迅速偵破強盜殺人有功人員。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

張姓竊嫌26日侵入住宅，行跡敗露後竟持隨身攜帶之刀械刺向林姓被害人（屋主兒子），導致被害人不幸傷重死亡。桃園警察分局獲報立即組成專案小組，積極偵辦不到24小時即在新北市新莊區將嫌犯緝捕到案，市長鄭文燦29日專程表揚肯定桃警團隊辛勞和努力。

▲鄭文燦對桃警辛勞和努力給予肯定。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方專案小組在透過調閱附近監視器並訪查相關目擊者，經過濾分析迅速掌握嫌犯真實身份，候鎖定張姓嫌犯在新北市新莊區租屋處，經不眠不休夜以繼日的埋伏守候，在27日下午等到張男回來將他逮捕，並起獲相關犯案證物，消弭民眾對於治安之疑慮，也給被害人及其家屬一個公道。

▲專案小組埋伏張男租屋處將他逮獲。（圖／桃園警分局提供）

鄭文燦對於桃警團隊，以積極縝密的態度及團隊合作的精神，迅速破獲民眾矚目之社會重大案件至表肯定與嘉勉，特別於今日早上，在警察局長陳國進的陪同下，蒞臨桃園分局慰勉專案小組成員辛勞，並致贈獎勵金以資鼓勵，鄭文燦表示，警察是維護社會治安及保障民眾安全的中堅力量，有警察在的地方民眾就會多了一份安全感，期許桃警團隊繼續戮力於治安維護工作，讓民眾生活環境更為平安祥和。

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