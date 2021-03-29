富士康廣告遭控吸金60億！上千人受害　負責人李泰龍神隱

▲富士康廣告負責人李泰龍遭控吸金60億，竟神隱消失。（圖／自救會提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市議員李中、黃健豪29日上午在市議會，與富士康廣告集團非法吸金案10多名投資受害者召開自救記者會，指控負責人李泰龍詐騙吸金，受害者估計約有上千位，遭詐金額預估50-60億，李泰龍則神隱失蹤。受害者呼籲李泰龍和相關人士儘速出來面對，也請檢調儘速調查羈押，避免李泰龍等人脫產。

▲▼市議員李中、黃健豪與自救會成員開記者會，要求李泰龍出來面對。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲富士康廣告專營大型LED看板廣告，圖為台中市區設置的LED廣告刊版。（圖／記者李忠憲翻攝）

市議員李中表示，全台最大的廣告電視牆媒體富士康廣告媒體集團董事長李泰龍，自2020年12月13日宣布旗下的「士達衛IT’S DAVID（原為金鑛）咖啡」倒閉之後，旗下各集團也陸續傳出營運不善，無法撥付薪資及支付投資人款項。

李中說，該集團員工及投資人立即籌組自救會，李泰龍同年月16日後宣稱，將營運權交由自救會經營，之後竟避不見面，同時陸續變更旗下各集團負責人名字及移轉個人資產，使投資人及員工們求助無門。

▲▼李泰龍將經營權移交給自救會，並出道歉文，事後竟脫產消失。（圖／自救會提供）

市議員李健豪也說，受害者原先期盼藉由營運電視牆的廣告收益，得以逐步回收投資損失，但李泰龍卻仍將電視牆部分產權脫手。目前所有廣告收益依然進入李泰龍旗下的長頸鹿整合行銷公司，長頸鹿原負責人為李泰龍之妻胡慧君，但今年初則變更為賴信宏，可見李泰龍實為計劃性的脫產。

自救會成員也呼籲李泰龍出面解決問題，表示受害人全台都有，大多數都在中部，已有50位受害者委由律師提出加重詐欺告訴，希望藉此機會提醒社會大眾勿再投入資金投入關係企業。另也警告所有協助李泰龍相關企業脫產者，都會被視為不當得利。

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