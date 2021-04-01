　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康發「深蹲挑戰」獨漏連勝文：沒注意到我很抱歉

▲▼趙少康示範深蹲。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康響應深蹲挑戰獨漏連勝文引發外界聯想。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者楊蕓／台北報導

中廣董事長趙少康日前在臉書分享深蹲挑戰的影片，並點名國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜，以及前新北市長朱立倫3人一同響應，獨漏國民黨智庫副董事長連勝文，引發外界聯想兩人是否有心結。對此，趙少康1日解釋點名江、朱、韓的原因，是因為江是現任主席、朱立倫很想選、韓國瑜也有可能選，對連勝文沒注意到「我很抱歉」。

趙少康表示，深蹲挑戰是前衛生署長楊志良發起的運動，自己多年來都有在練深蹲，大概可以蹲50下，楊志良找了資深媒體人蘭萱，蘭萱再點名他，叫他指定3個人，「我只能找3個人，如果可以多一點，我就多點幾個人。」

趙少康說，江啟臣是現在的國民黨主席，朱立倫因為很想選嘛！韓國瑜也很有可能參選，結果有記者跑去問連勝文，連勝文還說「他大概忘了我」，趙少康笑說，連勝文回答得很好，因為真的不是故意的，「這沒有什麼特別的含意，對連勝文沒注意到的話我很抱歉。」

其他人也看了這些...

► 蔡英文會面惠恕仁：台灣朝每年10萬旅客去帛琉觀光努力
► 惠恕仁讚台帛泡泡展現「Covid Free」　美專家認證染疫率400萬分之一
► 「台灣跟帛琉是真愛」　賴清德大讚：帛琉敢於拒絕大陸威脅利誘

相關新聞...

► 郭台銘、惠恕仁早餐會相見歡　帛琉第一夫人大讚山豬枇杷、青汁粉
► 台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係
► 43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護的貢獻

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

太魯閣號已54死　陳水扁撂重話：絕不能讓高鐵再變台鐵

太魯閣奪54條命　趙少康：林佳龍必須立刻下台...別再「混過去」

國軍第二作戰區投入119名兵力　全力搶救太魯閣號出軌事故

太魯閣號事故釀48死　柯文哲致電徐榛蔚表達慰問

為台灣祈福！　遠雄捐款1千萬助太魯閣號意外

太魯閣號事故釀48死　蔡英文：請參與救難同仁持續努力

國防破口？大陸漁民偷渡烏坵　陸戰隊：發現後已立即圍捕

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

太魯閣號已54死　陳水扁撂重話：絕不能讓高鐵再變台鐵

太魯閣奪54條命　趙少康：林佳龍必須立刻下台...別再「混過去」

國軍第二作戰區投入119名兵力　全力搶救太魯閣號出軌事故

太魯閣號事故釀48死　柯文哲致電徐榛蔚表達慰問

為台灣祈福！　遠雄捐款1千萬助太魯閣號意外

太魯閣號事故釀48死　蔡英文：請參與救難同仁持續努力

國防破口？大陸漁民偷渡烏坵　陸戰隊：發現後已立即圍捕

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

快訊／台鐵出軌釀54人死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償540萬

悍象大戰本季最多人　滿場擠爆新莊球場

花蓮男急性心肌梗塞「OHCA」　CPR+AED終從鬼門關拉回

男子獨力撫養1家9口！獅子會伸援手　魏嘉賢：增產報國令人敬佩

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

教會男女混宿　男大生性侵國中女產子

快訊／新北特搜先遣隊入清水隧道　估仍有200多人受困

台鐵20年來重大死傷事故一次看

國民黨團酸蔡英文昨稱「台鐵行車安全」

女學生搭Uber被繞路1小時　驚險跳車逃生

饒慶鈴：車上許多是返花東掃墓鄉親

太魯閣號出軌　賴清德喊話「救援優先」

死傷不明！太魯閣出軌「卡在隧道」　特種搜救隊出動救援

高齡社會腳步近！政院拍板私校可設長照機構

太魯閣出軌36人無生命跡象　綠委：對不起

侯友宜急電徐榛蔚：如果還缺什麼跟我說！

快訊／48死118輕重傷！搜救隊拆解第8節車廂「尋獲7具大體」

趙少康轟「蔡英文歧視胖子」　蔡易餘：腦袋只有分化鬥爭

快訊／太魯閣號出軌死傷未明！新北特搜隊派20車、50人支援

更多熱門

相關新聞

江提九二共識Plus　葉元之：要說得讓人聽懂

江提九二共識Plus　葉元之：要說得讓人聽懂

國民黨主席江啟臣日前發表新書《破浪啟程》，並在兩岸政策提出「九二共識Plus」，四大面向包含中華民國主權、台海和平安全、自由民主人權、兩岸共榮建全。對此，國民黨新北市議員葉元之1日在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，兩岸論述的第一個前提，就是要把話說得讓人聽懂；而國民黨若要提出新東西，「你就不要用『九二共識』這四個字」，應該講一個新論述出來。

台灣人口進入負成長　國民黨批蔡政府：「0到6歲國家養」淪口號

台灣人口進入負成長　國民黨批蔡政府：「0到6歲國家養」淪口號

蔡英文下令蔡易餘減肥　趙少康：怎可歧視胖子

蔡英文下令蔡易餘減肥　趙少康：怎可歧視胖子

趙少康怒批華視入主52台：「上面交代NCC做的」公廣集團可以廢了

趙少康怒批華視入主52台：「上面交代NCC做的」公廣集團可以廢了

邀朱立倫與歷任縣長大集合　鄭文燦餐敘辦在八德有「特別意義」

邀朱立倫與歷任縣長大集合　鄭文燦餐敘辦在八德有「特別意義」

關鍵字：

趙少康連勝文黨主席國民黨江啟臣朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面