趙少康發「深蹲挑戰」獨漏連勝文：沒注意到我很抱歉

▲趙少康響應深蹲挑戰獨漏連勝文引發外界聯想。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者楊蕓／台北報導

中廣董事長趙少康日前在臉書分享深蹲挑戰的影片，並點名國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜，以及前新北市長朱立倫3人一同響應，獨漏國民黨智庫副董事長連勝文，引發外界聯想兩人是否有心結。對此，趙少康1日解釋點名江、朱、韓的原因，是因為江是現任主席、朱立倫很想選、韓國瑜也有可能選，對連勝文沒注意到「我很抱歉」。

趙少康表示，深蹲挑戰是前衛生署長楊志良發起的運動，自己多年來都有在練深蹲，大概可以蹲50下，楊志良找了資深媒體人蘭萱，蘭萱再點名他，叫他指定3個人，「我只能找3個人，如果可以多一點，我就多點幾個人。」

趙少康說，江啟臣是現在的國民黨主席，朱立倫因為很想選嘛！韓國瑜也很有可能參選，結果有記者跑去問連勝文，連勝文還說「他大概忘了我」，趙少康笑說，連勝文回答得很好，因為真的不是故意的，「這沒有什麼特別的含意，對連勝文沒注意到的話我很抱歉。」

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