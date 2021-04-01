台灣人口進入負成長　國民黨批蔡政府：「0到6歲國家養」淪口號

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

明天起就是清明兒童節連續假期，國民黨藉此呼籲蔡政府關注少子女化問題，積極保障兒少權益。國民黨透過臉書指出，總統蔡英文任內台灣的總生育率直直落，去年起生育率和死亡率交叉，讓台灣正式邁入「生不如死」的總人口負成長時代。

國民黨1日指出，2020年台灣的總生育率僅剩0.99，穩坐世界排名末段班，五年來出生數持續下降，去年只有16.52萬新生兒，創下歷史新低的紀錄，而且生育率和死亡率交叉，讓台灣正式邁入「生不如死」的總人口負成長時代。

國民黨表示，蔡英文曾宣稱「生育率」是國安議題，但行政院少子化對策辦公室，在陳時中部長上台後就完全停擺，說好的育兒津貼和托育補助，還讓行政院分階段慢慢調整，今年八月先調升至三千五百元，明年八月再提高至五千元。選舉支票無法兌現、一拖再拖，讓「0到6歲國家養」政策淪為口號，難以對年輕父母們產生生育誘因。

此外，國民黨也提到，更大的問題是兒少成長環境不佳，警政署資料顯示，108年度查獲兒少性剝削被害人數達711人；受到身體、精神虐待等保護通報案數高達1萬1113人，隨著網路更加便利，出現更多孩童在網路上被誘騙、要脅等新型態性剝削案件，但是台灣卻沒有專責機關來因應處理，衛福部一直想要用教育宣導或業者自律來維持兒童網路安全，根本就是緣木求魚，毫無意義。

國民黨呼籲，蔡政府應該正視台灣少子女化問題日益嚴重，兒少成長環境更是存在許多安全漏洞，應該設立兒少專責機關，針對少子女化問題，研擬鼓勵生育政策，系統性修補兒少安全破網，為民眾提供更充足的生育誘因、為孩子打造更完善的成長環境。

▼國民黨指出，台灣自2020年起人口呈現負成長，蔡政府應重視少子女化議題。（圖／國民黨臉書）