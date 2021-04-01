蔡英文要蔡易餘減肥否則「開除黨籍」　趙少康：總統歧視胖子？

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨31日的中常會發生一段小插曲，綠委蔡易餘被要求站上體重計，結果被發現體重破百，一旁的總統蔡英文下令蔡易餘在3個月內瘦到100公斤以下，「不然就開除黨籍」。對此，中廣董事長趙少康1日受訪表示，「總統歧視胖子，怎麼可以這樣？」宗教、性別、身材都不能開玩笑。

桃園市長鄭文燦日前在桃園球場被眾啦啦隊員舉起，意外引起政治人物體重的相關話題，而鄭文燦「不到80公斤」也跌破無數人的眼鏡，同黨立委蔡易餘還被蔡英文下令要在3個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」。

趙少康1日下午舉行「綠能發電如牛步，以肺換電何時了？」論壇，會後被問及蔡英文下令蔡易餘減重，但好像不關切其他民生議題？他回應，蔡英文說蔡易餘不減肥就開除黨籍，「總統歧視胖子，怎麼可以這樣？」

趙少康表示，全世界都不可以這樣，人的體重有時不是自己能控制，每個人情況不同，因為蔡易餘胖就開除黨籍，蔡英文也許是開玩笑，但這種玩笑也不可以開，宗教、性別、身材都不能開玩笑。

其他人也看了這些...

► 蔡英文會面惠恕仁：台灣朝每年10萬旅客去帛琉觀光努力

► 惠恕仁讚台帛泡泡展現「Covid Free」 美專家認證染疫率400萬分之一

► 「台灣跟帛琉是真愛」 賴清德大讚：帛琉敢於拒絕大陸威脅利誘



相關新聞...

► 郭台銘、惠恕仁早餐會相見歡 帛琉第一夫人大讚山豬枇杷、青汁粉

► 台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係

► 43年來第一位美國大使訪台首發聲 高度讚賞台灣醫護的貢獻



►振興一下我們的美麗