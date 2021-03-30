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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）28日訪台，啟動「台帛旅遊泡泡」。外交部表示，台灣及帛琉傑出的抗疫表現成功地促成此項成果，國際疫情期間，帛琉採納美國及台灣公衛體系的專業諮詢，在台美兩夥伴的協助下維持帛琉0確診案例。

外交部指出，台灣及美國在國際疫情期間提供帛琉個人防疫設備、試劑與檢測設備，以及專家技術協助，美國自2021年1月起提供帛琉COVID-19疫苗。然而，台灣、美國及帛琉的夥伴關係並不僅限於公共衛生或防疫領域。

「台灣、美國及帛琉堅定承諾推動民主與自由開放的印太區域，並增進區域的和平及繁榮。」外交部說，過去75年來，美國及帛琉在「自由聯合協定」下是緊密的夥伴，台灣與帛琉自1999年建交以來，並肩支持和平以及以規則為基礎的國際秩序。

外交部指出，帛琉不斷提倡台灣在多邊組織的國際參與，包括「世界衛生組織」（WHO）。台灣也持續與帛琉在其農業、漁業、醫療及公共衛生等領域的發展攜手合作，並強化人力資源、良善治理及基礎建設。

▲外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑及美國駐帛琉大使倪約翰合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑及美國駐帛琉大使倪約翰合影。（圖／記者林敬旻攝）

外交部、美國在台協會（AIT）及帛琉透過兩次「太平洋對話」針對廣泛的議題進行合作。外交部、原住民族委員會、美國在台協會及日本台灣交流協會於2019年9月共同在帛琉舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「南島語言復振國際論壇」，此為GCTF首度移師海外舉行。

此外，美國及帛琉都是年度「我們的海洋大會」的成員，此一全球性大會由美前國務卿凱瑞（John Kerry）創立，帛琉將主辦下屆大會，台灣也積極參與為會議的主要夥伴。

外交部指出，惠恕仁總統此次由美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨同來訪重申承諾，台灣、美國及帛琉未來將更積極加強在促進民主與良善治理、對抗氣候變遷、增進數位健康、促進婦女賦權、推廣農業貿易、強化海巡合作及增進帛琉網路安全等領域的合作。

外交部強調，台、美、帛三方期盼在共享價值及共同利益的基礎上，持續並擴大夥伴關係，以促進自由、開放的印太地區。

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