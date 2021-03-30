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郭台銘、惠恕仁早餐會相見歡　帛琉第一夫人大讚山豬枇杷、青汁粉

▲▼郭台銘與帛琉總統賢伉儷早餐會。（圖／取自劉宥彤臉書）

▲郭台銘與帛琉總統賢伉儷早餐會。（圖／取自劉宥彤臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

台帛旅遊泡泡啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）28日抵台，展開為期5天的訪問行程。鴻海創辦人郭台銘今（30）日上午準備自己最喜歡的「山豬枇杷」，招待帛琉總統伉儷及帛琉訪台團人員，並贈送了象徵吉祥喜氣的大紅色無二中式點心禮盒迎賓，內有多款經典口味，像是花生酥、牛軋糖等各式養生堅果。

惠恕仁來台推廣旅遊泡泡，郭台銘在台北老爺大酒店與惠恕仁夫婦進行早餐會之際，除了介紹他近期投入的健康醫療事業服務，也大推台灣寶島的名物美味，分享在地生產高品質的永齡選物農產果物－山豬枇杷，還有他最愛吃的在地花生酥等點心，同時也向惠恕仁介紹永齡農場最新導入生物科技研發的保健食品，展現他在健康事業的多樣化佈局。

對於郭台銘分享的山豬枇杷，許多帛琉賓客從未見過，在品嚐後均讚嘆果肉細緻、清甜多汁，而郭台銘也向眾人說明，美味的秘密來自於使用永齡研發的微生物液肥及智慧農業管理系統，並以友善耕作種植出的美味。

由於帛琉的熱帶氣候與台灣相近，很適合種植台灣特產的蔬果與發展農業加工品，在郭台銘贈送帛琉總統與外賓的禮品中，此次也選了來自永齡有機農場的新鮮蔬果製成的雙效益生凍與野菜青汁。

此外，郭台銘還準備了象徵吉祥喜氣的大紅色無二中式點心禮盒迎賓，內有多款經典口味，像是花生酥、牛軋糖等各式養生堅果。郭台銘表示，這是他日常喜愛的休閒食品，多選用台灣在地食材，天然營養美味，同時也是全台唯一榮獲AA國際無添加認證的世界級養生中式點心。

在與惠恕仁夫婦吃完早餐後，郭台銘也在自己的臉書上寫道，今天和貴客早餐，遠道而來的是帛琉總統賢伉儷及帛琉訪台團一行人，席間暢談健康科技的應用，也端出台灣優質農產品、在地特色水果，最喜歡的「山豬枇杷」招待帛琉的貴賓們，他們都是第一次吃到這種水果，覺得清甜好吃。

郭台銘說，總統夫人也喜歡永齡農場有機蔬菜製成的青汁粉，並提到帛琉和台灣十分友好，是著名的旅遊勝地，而她也預祝「台帛旅遊泡泡」計劃順利圓滿。

▲▼郭台銘與帛琉總統賢伉儷早餐會。（圖／取自劉宥彤臉書）

▲▼郭台銘與帛琉總統賢伉儷早餐會。（圖／取自劉宥彤臉書）

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