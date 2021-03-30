43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護的貢獻

▲美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭發表簡短談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

AIT處長酈英傑、外交部長吳釗燮與美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）30日中午在午宴前，共同發表簡短談話。亨尼西尼蘭在致詞時說，這次「台帛旅遊泡泡」將為人們開啟未來安全旅行的機會。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）本次規劃訪台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也一同隨行現身台灣，這是台美斷交43年來，首位踏上台灣國土的美國大使。

吳釗燮中午在美福大飯店舉行晚宴，邀請酈英傑、亨尼西尼蘭，以及帛琉總統惠恕仁一起與會，並在午宴開始前共同發表簡短談話，而這也是亨尼西尼蘭現身台灣後第一次發聲。

亨尼西尼蘭表示，他很榮幸能與帛琉總統惠恕仁一同訪台，見證4月1日台帛旅游泡泡的正式啟航，他相信這將是全球新冠疫情爆發以來，印太地區首次雙向旅遊泡泡，這個旅遊泡泡將為人們開啟未來安全旅行的機會。

亨尼西尼蘭指出，台灣和帛琉在公共衛生領域及保護人民免受全球新冠疫情侵害上表現亮眼，也是全球的典範，台帛雙邊的醫護人員為社會所做的努力值得高度讚賞。

對於帛美的合作，亨尼西尼蘭說，多年來美國一直與帛琉政府衛生部門緊密合作，最近一次的合作是共同應對新冠疫情，而美國所提供的技術援助與疫苗供應的持續支持，也協助保障帛琉民眾的安全。

亨尼西尼蘭表示，身為美國駐帛琉大使，重點工作就是與帛琉和太平洋地區的夥伴及朋友互相合作，協助保障人民的安全，並在經歷12個月辛苦的抗疫過程後，為人民帶來希望，沒有什麼比這個更重要的事了。

▲美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁伉儷及美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭合影。（圖／記者林敬旻攝）