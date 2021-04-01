影／江啟臣提九二共識Plus　葉元之：要說得讓人聽懂

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國民黨主席江啟臣日前發表新書《破浪啟程》，並在兩岸政策提出「九二共識Plus」，四大面向包含中華民國主權、台海和平安全、自由民主人權、兩岸共榮建全。對此，國民黨新北市議員葉元之1日在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，兩岸論述的第一個前提，就是要把話說得讓人聽懂；而國民黨若要提出新東西，「你就不要用『九二共識』這四個字」，應該講一個新論述出來。

葉元之指出，民進黨執政有很多內政問題可以討論，但為什麼國民黨的民調一直起不來，就是因為兩岸路線不被認同，「民進黨只要喊出抗中保台，國民黨就GG了」；那國民黨要如何撕掉親中賣台標籤，就必須靠很清楚的兩岸論述，「所以兩岸論述的第一個前提，是要把話說得讓人家聽得懂，我覺得這才是關鍵」。

葉元之也笑稱，昨日與幾位朋友討論，大家是否聽得懂什麼是「九二共識Plus」，竟有人回「我聽過大佛普拉斯」。他強調，如今國民黨若要提出新的東西，就不應用「九二共識」四字去改，「你就講一個新的論述出來，你就說我們現在兩岸應該要怎麼做；所以前提應該是你要把問題講清楚，講到讓人聽得懂，人家才有辦法去支持你」。

至於相關說法遭國台辦打臉，葉元之則說，基本上中共不管你講什麼，都是那樣的回應，也不會跳出新框架，因此也沒有什麼存不存在打臉的問題，「反而是說國民黨這邊要講清楚，才是重點」。

另一方面，2022縣市長選情升溫，近日則傳出民眾黨內部有人建議，首都選戰讓給國民黨立委蔣萬安，新竹則由民眾黨立委高虹安角逐；對此，民進黨台北市議員王世堅直言「這一定是柯文哲、民眾黨，在背後柯文哲做成決策」，才會有這種傳言出來，不過「柯文哲是一廂情願，因為蔣萬安不需要你這麼做！」

王世堅進一步說，國有國格、黨有黨格、人有人格，參選台北市長呼聲頗高的現任副市長黃珊珊有6屆議員資歷，未來選立委或縣市長本就有她的路，但她這一年多來擔任副市長全心全意，「現在是有事黃珊珊、沒事柯文哲」，若柯連這麼緊密的戰友都肯出賣，將黃珊珊當政治籌碼、做選舉交換，「這叫做『賣妻當大舅』，希望他要三思」，別讓黨格、個人人格都破產。

台北市議員鍾小平則認爲，「新竹選虹安、台北挺萬安」是有合作空間，因為國民黨新竹的人不夠強，高虹安的「味道」在新竹市確實可以選，另有時代力量的高鈺婷，「有高鈺婷的話，高虹安可能更有空間」，民進黨則可能推副秘書長林飛帆，大概是這樣的局。

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