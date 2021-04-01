趙少康怒批華視入主52台：「上面交代NCC做的」公廣集團可以廢了

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

NCC昨天通過華視新聞資訊台遞補52台，中廣董事長趙少康1日怒批，他早就說過NCC可以廢了，獨立機構根本不獨立，以前說黨政軍退出媒體，公廣集團卻越搞越大、無所不包，「現在公廣集團也可以廢了！」

趙少康痛批，不但NCC可以廢了，現在公廣集團也可以廢了，黨政軍退出媒體，公廣集團卻越搞越大、無所不包，「公廣集團用的人跟民進黨有沒有關係？當然有嘛！什麼叫黨政軍退出媒體？」

趙少康說，現在大家都不演了，就像北京搞香港也不演了，民進黨政府搞52台也不必演了，說廢照就廢照，然後把華視放進52台，原來的版本就是這樣，對於華視董事長陳郁秀稱對此事不知情，是看報紙才知道，趙少康更直呼「鬼打架啦」，這當然是上面交代NCC做的 ，當然不需要你知道，「這什麼話嘛？真的讓人有氣。」

趙少康更氣憤的說，NCC七個委員全票通過華視遞補案，這也是上面交代的，獨力機構根本不獨立，比不獨立機構還糟，「通通都可以廢了」，至於NCC主委說這是委員做的決定，但委員是誰？責任政治可以搞成這樣嗎？對媒體可以搞成這樣嗎？實在很可惡。

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