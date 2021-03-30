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惠恕仁讚台帛泡泡展現「Covid Free」　美專家認證染疫率400萬分之一

▲▼蔡英文30日會見帛琉總統惠恕仁。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲蔡英文30日會見帛琉總統惠恕仁。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蔡文鈴／台北報導

「台帛旅遊泡泡」4月1日啟動！帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）搶頭香，28日抵台展開5天4夜的行程，30日下午赴總統府內會見總統蔡英文。惠恕仁表示「台帛旅遊泡泡」啟動，也代表著雙邊都是「Covid Safe」跟「Covid Free」的地方，還有美國專家說，帛琉因為開放台灣觀光會造成染疫的機率是400萬分之一，幾乎是零風險。

惠恕仁致詞表示，恭喜台灣成功防疫成為安全的國家「Covid Safe」跟「Covid Free」，台灣大部分的疫情都是都是境外移入的案例，帛琉也希望跟台灣學習相關防疫，包括邊境管制措施，保全人民安全，這是我們兩國非常重視的價值，就是要讓大家安全、生活無虞。

惠恕仁提到，這次的開放旅行不可能跟之前一樣，因為疫情的關係請大家多包容，也請大家有耐心，因為要確保所有人的安全，才能進行下去，這次的旅遊泡泡能成功是基於互信的原則。

惠恕仁說，今年1月的時候台灣的疫調團隊來帛琉考察，為我們增進許多信心，希望台帛雙方都可以是「Covid Free」的地方。此外，美國先前也把帛琉列為在可接種疫苗的名單，自己也率先施打疫苗，目前帛琉有一半人口接種疫苗，希望可以趕快達到群體免疫階段，歡迎台灣旅客來帛琉玩。

惠恕仁指出，美國先前派專家來帛琉分析考察，專家表示，帛琉因為開放台灣觀光會造成染疫的機率，是400萬分之一，幾乎沒有風險，這代表雙方的防疫做得很好，才能有這樣的成績，希望透過這樣的旅遊廊道，一起向世界展現「Covid Free」的地方，是可以好好合作，促進人跟人之間的交流。

惠恕仁強調，帛琉接種疫苗不只是手臂打一針，同時也為經濟注入一股強心劑，因為帛琉是高度仰賴旅遊業，航班停飛對帛琉的觀光受到很大的衝擊，除此之外，現在航班恢復後，需要緊急治療的病患也可以獲得更好的照顧，可以重啟邊境是一個保命的舉措。

惠恕仁相當興奮台帛旅遊泡泡即將啟動，透過特殊的旅遊計畫，讓雙方原本已經很深厚的關係，可以更上一層樓。他也提到，首航航班已經訂滿，也期望之後每一班都是滿的，之後可能還要討論，限制110個位置 可能不夠，希望更多航線航班都可以來帛琉，把這些想來帛琉的通通載過來。

最後，惠恕仁邊歡迎所有台灣人來帛琉旅遊享受帛溜，不論享受水上或水下的活動，進一步了解我們文化，可以有個開心的經驗，也希望蔡英文總統來帛琉的計畫，可以趕快成真。他表示，自己1月接種疫苗時，就是要讓帛琉人知道這是可行的計畫，這次來台灣，也是要向大家證明同一件事，再次感謝大家，希望所有人可以來帛琉玩。

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惠恕仁蔡英文帛琉台帛交流

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