快訊／蔡英文會面惠恕仁：台灣朝每年10萬旅客去帛琉觀光努力

▲蔡英文30日會見帛琉總統惠恕仁。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日下午在總統府內接見帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）訪團。蔡英文在致詞時表示，她知道這次「台帛旅遊泡泡」全世界都在看，也知道惠恕仁期待未來每年造訪帛琉的台灣旅客可達到10萬人，而她也相信會朝這個目標來前進。

蔡英文在致詞時表示，這次台灣跟帛琉合作是歷史性的一刻，在4月1日「台帛旅遊泡泡」就要首航，安全旅行圈的模式，是兩國人民都很關注的，而且全世界都在看。

蔡英文說，正如惠恕仁所說，台灣旅客可以得到獨家的待遇，而台灣旅客也很期待到帛琉觀光。她說，外交部長吳釗燮有告訴她，惠恕仁很重視旅遊泡泡，多次親自參與討論，「我非常高興今年一月視訊通話，討論到旅遊泡泡事宜，短短兩個月後就能接待各位訪團貴賓」。

蔡英文表示，這幾天不僅參加觀光說明會，跟台灣企業也有很多交流，讓我們更加認識帛琉的魅力。她說，惠恕仁有一個目標，就是造訪帛琉台灣旅客可以達到10萬人次，相信透過旅遊泡泡朝這個目標來前進，並告訴全世界安全旅行是可行的。

蔡英文也特別為帛琉觀光代言，「我訪問過帛琉，當地景觀跟保護生態有深刻印象，我推薦台灣民眾可以到帛琉，我也期待可以再前去訪問」。

蔡英文說，過去這一年來，兩國攜手對抗疫情，新光醫院也協助捐贈醫療物資，協助帛琉維持「零確診」的好成績，從環境到觀光都說明台灣互相信任，建立了可靠的合作模式，在醫療、教育、南島合作上，一定可以再寫下成功故事。

▼蔡英文30日會見帛琉總統惠恕仁。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）



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