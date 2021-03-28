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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲成立台北市黨部　驚見「柯黑大魔王」王世堅花籃：眾望所歸

▲▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

▲王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨積極佈局2022，繼新北市黨部於21日成立後，台北市黨部於28日正式成立，由台北市議員林國成擔任主委，初估至少有500人到場參與茶會；值得一提的是，在許多花籃之中，竟然出現「柯黑大魔王」台北市議員王世堅的花籃，上面還寫著「眾望所歸」。

民眾黨台北市黨部於28日中午12時30分進行成立茶會活動，與會人士包括身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲、柯爸柯承發、柯媽何瑞英、民眾黨秘書長謝立功、民眾黨台北市黨部主委林國成、立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿、民眾黨中央委員陳思宇，以及台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤和彭振聲，台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩和林珍羽，陣仗相當龐大，搶攻2022地方選舉意味濃厚。

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

據了解，茶會現場擺放了400張椅子，不過到了12時許，現場椅子就幾乎坐滿，一旁騎樓還有許多粉絲到場搶看柯文哲，但其實柯文哲到了下午1時20分左右才從後方走入活動現場，讓柯粉們等了許久。根據民眾黨內初步估計，28日下午參加台北市黨部成立大會的民眾，共超過500人。

值得一提的是，不知道是因為天氣炎熱，還是因為粉絲眾多導致緊張，該場活動不斷有人口誤。邱臣遠在台上致詞，才剛說完要看一下稿比較安全，隨後說「作為藍綠以外的第三大黨，台灣民眾黨一路走來始終『不如意』」，接著趕快修正為「不容易」，不過台下已有部分民眾聽聞後哈哈大笑。

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲、林國成。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

另外，林國成致詞時表示，黨部要深耕基層，前進2022、邁向2024的康莊大道，自己接下民眾黨台北市黨部的重任既慌恐又信心十足，接著用台語說，「希望所有好友可以給我相挺、幫忙，給我『民進黨』⋯」發現自己口誤之後，趕緊修正為「民眾黨」，但也同樣引起台下粉絲哈哈大笑。

隨後，林國成指出，民進黨也要合作，自己一週前有親自送給民進黨、國民黨、親民黨和時代力量帖子，可是就是沒人敢來，盼台灣政黨能理性競爭，不要因為有民眾黨的存在就躲起來。

此外，在活動會場滿滿的花籃當中，還有一個小亮點，也就是由「柯黑大魔王」王世堅致贈的花籃，上方寫著「祝台北市黨部成立活動眾望所歸」。

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

被問到為什麼會送民眾黨花籃？王世堅28日受訪時表示，林國成跟他是同事，自己是禮貌性衝著林國成與他為多年同事，所以「才會祝福他個人眾望所歸」，這是指林國成擔任黨部主委，基於同事情誼一定要有的禮貌，但自己無法干預對方如何擺設花籃，也不曉得外面如何解讀，「我完全衝著林國成，10幾年的同事，這是基本禮貌。」

至於林國成提及跟民進黨合作，王世堅強調，自己跟林國成完全是基於私人情誼，才會送花祝福對方，但他跟民進黨不可能與民眾黨和柯文哲合作，「我百分之百不可能。」柯文哲是過期鮮奶，不可能再合作，無法跟政治主張180度不同的人合作。

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

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