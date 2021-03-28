逾500人到場！民眾黨台北市黨部成立　路人鬧場對柯文哲喊這句⋯

記者袁茵／台北報導

民眾黨積極佈局2022，繼新北市黨部於21日成立後，台北市黨部於28日正式成立，現場人潮滿滿，據民眾黨初步統計，有超過至少500人到場參與；不過，當身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在台上接受媒體聯訪時，卻爆出小插曲，一名民眾高喊「請柯市長捍衛民眾生命財產」，隨後立刻被一旁警察帶走。

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市黨部主委林國成。（圖／記者周宸亘攝）

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日行程滿檔，上午先去木柵貓空進行「台北大縱走」市政行程，下午趕往民眾黨台北市黨部成立茶會，與會人士包括：柯爸柯承發、柯媽何瑞英、民眾黨秘書長謝立功、民眾黨台北市黨部主委林國成、立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿、民眾黨中央委員陳思宇，以及台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤和彭振聲，台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩和林珍羽，陣仗相當龐大，搶攻2022地方選舉意味濃厚。

▲民眾黨台北市黨部成立，柯文哲爸媽現場參與。（圖／記者袁茵攝）

28日中午12時30分左右舉辦的民眾黨台北市黨部茶會，現場擺放了400張椅子，不過到了12時許，現場椅子就幾乎坐滿，一旁騎樓還有許多粉絲到場搶看柯文哲，但其實柯文哲到了下午1時20分左右才從後方走入活動現場。根據民眾黨內初步估計，28日下午參加台北市黨部成立大會的民眾，共超過500人。

柯文哲在舞台上受訪時，被問到2022台北市選舉佈局，柯文哲表示，就交給台北市議員，同時也是民眾黨台北市黨部主委的林國成處理，因為對方當過4屆議員，對地方生態比較熟悉，作為台北市長還是有很多事情要忙，組織發展的重責大任就交給林國成，自己對對方非常有信心。

▲民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝）

關於台北市會不會12區各推派人選？柯文哲說，這是目標，但還是要找到適當人選。民眾黨目前爭議最大的大安文山區，以及士林北投區，柯文哲指出，他們會成立選舉對策委員會來決定每區提名幾個，現階段還是先把人才找來，替國家訓練好政治人才。

不過，就在柯文哲與林國成等人在台上接受媒體聯訪時，台下突然有一名民眾衝到一旁騎樓，高喊「請柯市長捍衛民眾生命財產」，馬上被員警帶走。據了解，該名民眾常常出席各大造勢場合，且「不分黨派」，過去還參加過總統蔡英文的造勢活動，目的就是希望訴求能被外界看到，基本上轄內員警都已經認識該人。

▼民眾黨台北黨部成立大會，民眾鬧場被警方架走。（圖／記者黃國霖攝）

▼柯文哲出席民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝）