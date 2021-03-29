北市柔道名校爆霸凌！學妹被戳眼猛摔腦震盪　校方回應了

▲台北市某高中柔道隊被爆長期有「霸凌文化」。（示意圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

台北市某高中柔道校隊培訓許多國內優秀選手，卻被爆該校柔道隊長期有「霸凌文化」，日前一名16歲的女學生和學姐南下比賽，被學姐用手指戳右眼，造成眼睛嚴重受傷，結果跟教練反映沒用，隔天完全不敢到校上課，讓家長氣到跑到學校跟教練起了爭執，校方今（29日）回應，目前已組成調查小組，尊重調查。

根據《CTWANT》報導，該高中柔道校隊有隊員出面泣訴，16歲的A女是常勝冠軍，練習時卻老把特定隊員當成「肉墊」，刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在1場比賽中，A女還直戳1名隊員的右眼，導致對方角膜受傷、視力受損，還嚇得不敢上學，家長出面反映後，校隊柔道教練竟以三七步的姿勢說「不可能」，讓家長怒批實在有夠誇張。

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《ETtoday新聞雲》記者今上午詢問該校，學校表示，3月中柔道隊到南部比賽，當時女學生反映學姊在過程中疑似有不好的動作，教練問了裁判群，但都說沒有此情況，後來回台北隔天，女學生就沒有到學校上課，「那時算是第一次通報，朝向運動傷害」。

學校接著指出，女同學後來請假超過一週沒到校上課，老師打電話告知還是要回學校考試，就這樣直到上週四才返校，當下關心是什麼狀況，她表示不舒服，在師長陪同下就醫，還看診到晚上，那時才覺得「可能疑似霸凌」，因此隔天就成立召開防制校園霸凌因應小組會議，並組成調查小組，成員共3位，都是外聘。

學校還提到，南部比賽完後回台北，女同學的家長很激動，帶了三名不明人士到校，要跟教練反映，一度還起了爭執。學校跟《ETtoday新聞雲》強調，現在一切都交給調查小組，成員沒有校內的人，其中一位還是有公信力的「主任級」，並說「尊重調查，不護短」。