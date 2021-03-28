　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為邱昱凱人事案槓上！　柯文哲再嗆連勝文：住玻璃屋不要丟石頭

記者袁茵／台北報導

被外界封為「柯文哲網軍頭」的悠遊卡公司管理群副群長邱昱凱，被升為悠遊卡公司總經理，演變成台北市長柯文哲與曾任悠遊卡公司董事長的國民黨智庫副董連勝文口水戰。對於連勝文又批評，「不要因為被戳重痛點就暴怒」，柯文哲再隔空回擊，很多人常常打他們無心市政、黨政不分，但他們真的很認真在工作，請用同樣標準看自己，「你們經得起檢驗嗎？」

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

關於柯文哲與連勝文為邱昱凱人事案槓上，起因為悠遊卡公司25日晚間宣布，悠遊卡投資控股股份有限公司（悠遊卡投控）及悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）分別於25日召開董事會，決議通過悠遊卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；而原悠遊卡公司總經理職務，由年僅33歲的管理群副群長邱昱凱升任。

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝）

由於邱昱凱過去曾替柯文哲操盤選舉，因負責網路宣傳，所以被封為「網軍頭」，隨後因為被爆出喬兵役事件，黯然離開北市府，並於2019年加入悠遊卡公司，如今再度高升悠遊卡公司總經理，引發外界熱議。

對於此事，連勝文27日表示，公營事業單位不能當成個人軍火庫。而柯文哲28日上午受訪時則回擊，那連勝文當悠遊卡董事長的時候，是軍火庫長嗎？

隨後，連勝文再於28日下午回擊，公共議題都有一定客觀標準，應該就事論事，「不要因為被戳重痛點就暴怒，他年紀也不小，這樣對身體可能不好，要定時量血壓對身體比較好。」

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

針對連勝文說踩到痛處，還要他控制血壓，身兼民眾黨主席的柯文哲28日下午出席民眾黨台北市黨部成立大會，聽聞此問題突然臉色一沉，並且表示自己是醫生，血壓高的話自己會開藥，都有在控制，有一句英文成語是「住在玻璃屋的，不可以丟石頭」，向外丟石頭，人家拿石頭丟回來就慘了。

柯文哲強調，「我知道他們常常要打我們無心市政、黨政不分，坦白講我們是非常認真從事市政工作，相信台灣縣市首長心裡有數。」他們真的很認真工作，並注意在國家法律範圍內做事，但別人批評他們，請也用同樣標準看自己，「你們經得起檢驗嗎？」

被問到是不是連勝文反被踩到痛處？柯文哲說，沒必要再去口水戰，反正就一樣認真工作、認真過每一天。

事後，柯文哲媽媽何瑞英受訪時，被問到關於兒子柯文哲遭連勝文批評，何瑞英說，做人要有良心，就讓對方批評就好，「隨便他怎麼講，要講的人太多了，沒關係。」並坦言現在台北市政府的人，她幾乎都不太認識，而柯文哲也會好好保護自己的身體。

振興一下我們的美麗

▲▼民眾黨台北市黨部成立茶會-柯文哲（圖／記者周宸亘攝）

ET快訊
旅館內「像屍體翻來翻去」！台中人妻PUB被撿　老公綠炸結局曝
快訊／帛琉總統惠恕仁抵台　吳釗燮迎接首波「旅遊泡泡」
高雄警住家墜樓　砸中路邊小客車身亡
獨／林俊憲揪吃滷味「低胸正妹」泳裝辣照曝　是全球城市小姐
徐若熙再飆7K！3場三振數打破22年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲成立台北市黨部　驚見「柯黑大魔王」王世堅花籃：眾望所歸

快訊／訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

快訊／帛琉總統惠恕仁抵台　吳釗燮在國門迎接首波「旅遊泡泡」

LIVE／疫情後首波「旅遊泡泡」來了！　帛琉總統惠恕仁抵達台灣

大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

逾500人到場！民眾黨台北市黨部成立　路人鬧場對柯文哲喊這句⋯

獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

「不要活在雲層上」　連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

新疆棉風波　蔣萬安：中共應說明被迫勞動疑慮而非煽動民族主義

為邱昱凱人事案槓上！　柯文哲再嗆連勝文：住玻璃屋不要丟石頭

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

柯文哲成立台北市黨部　驚見「柯黑大魔王」王世堅花籃：眾望所歸

快訊／訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

快訊／帛琉總統惠恕仁抵台　吳釗燮在國門迎接首波「旅遊泡泡」

LIVE／疫情後首波「旅遊泡泡」來了！　帛琉總統惠恕仁抵達台灣

大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

逾500人到場！民眾黨台北市黨部成立　路人鬧場對柯文哲喊這句⋯

獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

「不要活在雲層上」　連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

新疆棉風波　蔣萬安：中共應說明被迫勞動疑慮而非煽動民族主義

為邱昱凱人事案槓上！　柯文哲再嗆連勝文：住玻璃屋不要丟石頭

用4種方法療癒分手傷　老派治療最有效

林承飛2分砲！樂天單局5分逆轉戰局　5局樂天6比2兄弟

快訊／機車停橋旁…高雄男「臉朝下」漂浮前鎮河中！救起一度無心跳

柯文哲成立台北市黨部　驚見「柯黑大魔王」王世堅花籃：眾望所歸

金融時報：中國動作頻頻　恐動念要奪台灣控制權

快訊／訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

瑞芳警攔車酒測聽到「咕咕」聲　破擄鴿集團救出13隻賽鴿

15歲少年無照上路挑戰台3線阿婆灣　直衝對向卡車底命危

數百條「劇毒小海怪」離奇沖上海灘　毒素比氰化物更致命！

交往只為肉慾...將暗戀女跟男室友送作堆！邀他3人同住竟答應了

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

政治熱門新聞

獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

帛琉總統惠恕仁今抵台　4/1搭「台帛旅遊泡泡」首班機返國

林俊憲吃滷味…同框低胸正妹　網友歪樓了

影響住院機會　柯P：送急診還是要打扮光鮮亮麗

悠遊付1年150萬會員未達標　議員籲更積極推廣

快訊／帛琉總統惠恕仁抵台　吳釗燮在國門迎接

陳時中高雄舉杯狂飲…曝下一步

蔣萬安體重曝光！　聞鄭文燦79.8公斤：我也很驚訝

特專三蓋國家兒童未來館　侯友宜：與蘇貞昌不謀而合

青年節憂國家未來　吳敦義：為了免費大餐改名鮭魚

張亞中連珠炮飆罵黨內天王們　趙少康臉超僵...洪秀柱急緩頰

柯文哲談新疆棉：反中是未來15年世界局勢

高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

柯文哲回嗆連勝文「軍火庫長」

更多熱門

相關新聞

大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

2021大港開唱27日在高雄駁二登場，湧入上萬人共襄盛舉。不過，有家長抱怨學生的音樂比賽卻因疫情停辦，質疑防疫雙重標準。對此，國民黨智庫副董事長連勝文28日受訪時也酸回，「這很簡單嘛！小學生沒有選票就是這樣子。」

民眾黨台北市黨部成立　路人鬧場喊這句

民眾黨台北市黨部成立　路人鬧場喊這句

萬華男樓梯間揮拔釘器　怪要求嚇跑住戶

萬華男樓梯間揮拔釘器　怪要求嚇跑住戶

連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

蔣萬安：中共應說明被迫勞動疑慮而非煽動民族主義

蔣萬安：中共應說明被迫勞動疑慮而非煽動民族主義

關鍵字：

柯文哲連勝文邱昱凱悠遊卡影音

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面