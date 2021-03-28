為邱昱凱人事案槓上！　柯文哲再嗆連勝文：住玻璃屋不要丟石頭

記者袁茵／台北報導

被外界封為「柯文哲網軍頭」的悠遊卡公司管理群副群長邱昱凱，被升為悠遊卡公司總經理，演變成台北市長柯文哲與曾任悠遊卡公司董事長的國民黨智庫副董連勝文口水戰。對於連勝文又批評，「不要因為被戳重痛點就暴怒」，柯文哲再隔空回擊，很多人常常打他們無心市政、黨政不分，但他們真的很認真在工作，請用同樣標準看自己，「你們經得起檢驗嗎？」





▲柯文哲出席民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

關於柯文哲與連勝文為邱昱凱人事案槓上，起因為悠遊卡公司25日晚間宣布，悠遊卡投資控股股份有限公司（悠遊卡投控）及悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）分別於25日召開董事會，決議通過悠遊卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；而原悠遊卡公司總經理職務，由年僅33歲的管理群副群長邱昱凱升任。

▲民眾黨台北市黨部成立茶會。（圖／記者周宸亘攝）

由於邱昱凱過去曾替柯文哲操盤選舉，因負責網路宣傳，所以被封為「網軍頭」，隨後因為被爆出喬兵役事件，黯然離開北市府，並於2019年加入悠遊卡公司，如今再度高升悠遊卡公司總經理，引發外界熱議。

對於此事，連勝文27日表示，公營事業單位不能當成個人軍火庫。而柯文哲28日上午受訪時則回擊，那連勝文當悠遊卡董事長的時候，是軍火庫長嗎？

隨後，連勝文再於28日下午回擊，公共議題都有一定客觀標準，應該就事論事，「不要因為被戳重痛點就暴怒，他年紀也不小，這樣對身體可能不好，要定時量血壓對身體比較好。」

針對連勝文說踩到痛處，還要他控制血壓，身兼民眾黨主席的柯文哲28日下午出席民眾黨台北市黨部成立大會，聽聞此問題突然臉色一沉，並且表示自己是醫生，血壓高的話自己會開藥，都有在控制，有一句英文成語是「住在玻璃屋的，不可以丟石頭」，向外丟石頭，人家拿石頭丟回來就慘了。

柯文哲強調，「我知道他們常常要打我們無心市政、黨政不分，坦白講我們是非常認真從事市政工作，相信台灣縣市首長心裡有數。」他們真的很認真工作，並注意在國家法律範圍內做事，但別人批評他們，請也用同樣標準看自己，「你們經得起檢驗嗎？」

被問到是不是連勝文反被踩到痛處？柯文哲說，沒必要再去口水戰，反正就一樣認真工作、認真過每一天。

事後，柯文哲媽媽何瑞英受訪時，被問到關於兒子柯文哲遭連勝文批評，何瑞英說，做人要有良心，就讓對方批評就好，「隨便他怎麼講，要講的人太多了，沒關係。」並坦言現在台北市政府的人，她幾乎都不太認識，而柯文哲也會好好保護自己的身體。

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