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無懼「網軍頭」批評　邱昱凱要用悠遊付落實數位平權

▲悠遊卡公司副主任邱昱凱於台北上海雙城論壇產業經濟分論壇進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱昱凱升任悠遊卡公司總經理。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

曾參與台北市長柯文哲2次競選的邱昱凱，從原本的悠遊卡公司管理群副群長高升總經理，引發藍綠質疑酬庸、網軍出頭天。儘管被外界冠上「網軍頭子」封號，但邱昱凱對行動支付確實有自己的一套想法，進入悠遊卡公司也帶來不少革新，深獲柯的信賴。邱昱凱說，透過悠遊付落實數位平權，是下一階段要努力的目標。

為了讓「無現金支付」更切合消費者需求，邱昱凱從「結合生活體驗」下手，進一步創造效益；他認為，雖然支付市場已是紅海，但到底哪種支付平台可以提供便民、公平、安全的交易？這部分依舊沒有平台業者能保證做到，因此仍有相當大的發展空間，也需要其他業者一起努力。

其中，近來北市府主打、在去年上線的「悠遊付」，是邱昱凱進入悠遊卡公司服務後，積極衝刺的業務。悠遊付上線至今僅1年，就創下近百萬會員使用的成績，雖不到「殲滅敵軍」，但在同業間已是相當出眾的成績。

邱昱凱提到，比起單純衝補貼、灑幣拚會員使用數，悠遊付更像是落實數位平權的平台，包括未成年人、外國人等，都是悠遊付相當重視的客群。

邱昱凱舉例，北一女周遭幾乎沒有餐廳，悠遊卡公司看準機會與校方、學生談定智慧服務與點餐平台，創遭出新的服務模式，也讓悠遊付進入校園開啟了安全、便利的支付環境。

▲▼柯文哲競選辦公室幕僚,邱昱凱。（圖／記者葉南州攝）

另外，悠遊付還具有「嗶乘車」功能，讓手機可以如悠遊卡般方便，近期更上線學生票功能，讓學生可以直接用手機NFC感應交通閘門，還可享有學生優惠及轉乘優惠。邱昱凱便說，「號稱百家爭鳴的支付產業，哪家辦得到？」

此外，藉由去年中央發放振興券，北市透過加碼補助1000元的方式，成功引導北市長者學習使用無現金支付。為讓長者學習將振興券綁定悠遊卡，體驗衛生、便捷的支付方式，邱昱凱跑遍台北市每個鄰里辦公室，目的就是要讓長輩在支付行為上，能有多一種選擇。

邱昱凱說，在大多數民眾選擇領取紙本三倍券的當下，悠遊卡成功吸引了20萬名長者加入數位券行列；其中，有1萬名長者在3天內就花完3000元，總共創造超過5億元的業績。

「每個人每天都在付錢，每天每個人都也在移動，如何結合支付與交通，是帶領悠遊付要達成的最大目標。」邱昱凱說，這就是悠遊卡公司不斷在強調的「旅程經濟」，他期許，悠遊付能將通勤的流量帶給商家、把商家提供的好康留給消費者，透過支付行為結合不同的產品，讓消費者享受到的是，有別於現在純支付以外的複合式體驗。

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