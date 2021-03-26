無懼「網軍頭」批評　邱昱凱要用悠遊付落實數位平權

▲邱昱凱升任悠遊卡公司總經理。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

曾參與台北市長柯文哲2次競選的邱昱凱，從原本的悠遊卡公司管理群副群長高升總經理，引發藍綠質疑酬庸、網軍出頭天。儘管被外界冠上「網軍頭子」封號，但邱昱凱對行動支付確實有自己的一套想法，進入悠遊卡公司也帶來不少革新，深獲柯的信賴。邱昱凱說，透過悠遊付落實數位平權，是下一階段要努力的目標。

為了讓「無現金支付」更切合消費者需求，邱昱凱從「結合生活體驗」下手，進一步創造效益；他認為，雖然支付市場已是紅海，但到底哪種支付平台可以提供便民、公平、安全的交易？這部分依舊沒有平台業者能保證做到，因此仍有相當大的發展空間，也需要其他業者一起努力。

其中，近來北市府主打、在去年上線的「悠遊付」，是邱昱凱進入悠遊卡公司服務後，積極衝刺的業務。悠遊付上線至今僅1年，就創下近百萬會員使用的成績，雖不到「殲滅敵軍」，但在同業間已是相當出眾的成績。

邱昱凱提到，比起單純衝補貼、灑幣拚會員使用數，悠遊付更像是落實數位平權的平台，包括未成年人、外國人等，都是悠遊付相當重視的客群。

邱昱凱舉例，北一女周遭幾乎沒有餐廳，悠遊卡公司看準機會與校方、學生談定智慧服務與點餐平台，創遭出新的服務模式，也讓悠遊付進入校園開啟了安全、便利的支付環境。

另外，悠遊付還具有「嗶乘車」功能，讓手機可以如悠遊卡般方便，近期更上線學生票功能，讓學生可以直接用手機NFC感應交通閘門，還可享有學生優惠及轉乘優惠。邱昱凱便說，「號稱百家爭鳴的支付產業，哪家辦得到？」

此外，藉由去年中央發放振興券，北市透過加碼補助1000元的方式，成功引導北市長者學習使用無現金支付。為讓長者學習將振興券綁定悠遊卡，體驗衛生、便捷的支付方式，邱昱凱跑遍台北市每個鄰里辦公室，目的就是要讓長輩在支付行為上，能有多一種選擇。

邱昱凱說，在大多數民眾選擇領取紙本三倍券的當下，悠遊卡成功吸引了20萬名長者加入數位券行列；其中，有1萬名長者在3天內就花完3000元，總共創造超過5億元的業績。

「每個人每天都在付錢，每天每個人都也在移動，如何結合支付與交通，是帶領悠遊付要達成的最大目標。」邱昱凱說，這就是悠遊卡公司不斷在強調的「旅程經濟」，他期許，悠遊付能將通勤的流量帶給商家、把商家提供的好康留給消費者，透過支付行為結合不同的產品，讓消費者享受到的是，有別於現在純支付以外的複合式體驗。