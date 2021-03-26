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味全龍時隔21年天母開打　柯文哲盼帶動商圈發展

▲台北市長柯文哲出席味全龍主場開幕戰。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席味全龍主場開幕戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

睽違21年，味全龍再度回歸中華職棒一軍賽場，同時也成為1999年來首支進駐台北市天母棒球場的職棒隊伍。26日晚間天母棒球場擠入8000名味全龍職棒迷，觀賞開幕首戰，受邀擔任開球嘉賓的臺北市長柯文哲則開心地表示，將可以帶動起天母的商機。

味全龍26日特別找來基層、社區及女子棒球隊共326人一同開球，挑戰「最多人開球」的金氏世界紀錄。味全龍創辦人魏應充致詞時表示，味全龍一軍第一次在天母球場，非常感恩的是味全龍迷與味全龍將一路相挺，希望大家一起努力，讓整個棒球經濟生態圈能夠在台灣深根。

▲味全龍主場挑戰金氏世界紀錄163組開球。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲致詞表示，天母棒球場於1999年落成，迄今已經21年，這是國內唯一的人工草皮球場，對國內的棒球運動發展很重要，以往國家代表隊要出國比賽，因為國內沒有人工草皮的球場，都必須提早出國到比賽城市去適應場地，如今台北市政府花費8000萬元把天母棒球場做徹底的整修，味全龍進駐後也投入4500萬元來強化觀眾的體驗和觀賽品質。

柯文哲說，台北市在2017年舉辦世大運後，就持續打造台北市成為一個運動城市，除了味全龍的職棒隊伍外，還有業餘的興富發棒球隊，並積極支持用臺北市冠名的球隊，甚至包括周杰倫的電競隊也是用臺北市冠名。

他提到，除了今年的亞洲同志運動會外，2025年更將與新北市共同主辦世界壯年運動會，就是希望透過這些大型的運動賽事，把臺北市變成具有運動風格的城市。

柯文哲說，26日開始，味全龍將連續3天在天母棒球場進行開幕賽，今年也將舉辦31場的主場賽事，柯文哲相信透過天母棒球場的整修，以及成為味全龍的主球場，勢將帶動起天母的商機。

▼味全龍周末主場都會結合市集，帶給球迷更多不同的體驗。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼味全龍市集。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼味全龍市集。（圖／記者陳家祥攝）

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