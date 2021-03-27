　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影響住院機會　柯文哲：送急診還是要打扮光鮮亮麗

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲27日下午到苗栗聯合大學演講。回憶過去在台大醫院任職，柯說，一堆病患在台大急診走廊待很久，卻無法住到樓上病房有3種原因，「癌末、得太多病、巴氏量表太低」；柯更爆料，「即使有一天，你被送到急診室，還是要打扮的光鮮亮麗 ，因為這影響你住院的機會，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據」。

柯文哲27日受苗栗扶輪社之邀到聯合大學演講。柯文哲說，2009年健保局曾公布全台醫院中，「急診病患在走廊待超過3天還無法住進病房的人數」台大醫院居全台之冠；他笑說，當時院長找他解決這個問題，傻傻答應後才發現，「長官很客氣地找你說話，這裡面必定有詐」。

深入了解後，柯文哲發現，急診就醫超過3天未被收治住院有3大原因，包括「癌末病人，因為快死了所以醫院不收」；得病種類太多，台灣醫生分科太細，每個醫生都有專業醫治的疾病，沒有醫生可以一次看太多分科；最後則是巴氏量表太低也不能住院，因為護理師還得把杘把尿。

話匣子一開，柯文哲更爆料，以前在台大當醫生時每天都會接到喬病房的電話，「什麼叫做現實的社會？即使有一天，你被送到急診室還是要打扮的光鮮亮麗，因為這影響你住院的機會，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據。」

柯文哲說，後來他設了特殊病房，病人送到台大醫院急診室，各科把病人撿走後，剩下大家都不收的，按照在急診室暫留的時間，從最長的開始，去住柯文哲的病房，「這病房叫7D病房，收了全台大醫院最爛的病人，差不多就是全台灣最爛的病人」，但該病房在他離開台大後就取消了。

柯文哲也諷刺，當醫生的目的是什麼？解除病人的痛苦，心理的、身理的都一樣，不收快死的、病太重、病得太複雜，「你這是什麼屁話，醫生不是要解決人類的痛嗎？」

ET快訊
戴笠發明「毒龍鑽」拷問日本女特務　變態刑具沒人能撐下來
阿信公然帶「奶妹」上台！　五月天台南開唱嘉賓超驚喜
A片幕後直擊…鹹濕拍攝過程大公開！AV導演親曝真相　破千萬點
驚世夫妻再合體！　洪曉蕾身體不適...王世均當「模範前夫」送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影響住院機會　柯文哲：送急診還是要打扮光鮮亮麗

悠遊付上線1年會員未滿百萬　議員籲：應更積極推廣

「特專三」砸127億蓋國家兒童未來館　侯友宜：與蘇貞昌不謀而合

陳時中南下高雄當萬人迷！舉杯狂飲超chill…曝他下一步

拒答江啟臣「九二共識」與時俱進方式　左正東當場挨批「有屁股沒大腦」

才創紀錄出動20架次共機擾台　共軍今派1架殲10機闖我西南空域

蘇貞昌送兒童節禮物　板橋「特專三」砸127億建國家兒童未來館

追求民主自由反對獨裁！朱立倫凝聚親美：不怕得罪北京

喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姊也不是抱妳大腿

「把自己當台灣版華春瑩」　許智傑批洪秀柱質疑新疆迫害真相太可悲

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

影響住院機會　柯文哲：送急診還是要打扮光鮮亮麗

悠遊付上線1年會員未滿百萬　議員籲：應更積極推廣

「特專三」砸127億蓋國家兒童未來館　侯友宜：與蘇貞昌不謀而合

陳時中南下高雄當萬人迷！舉杯狂飲超chill…曝他下一步

拒答江啟臣「九二共識」與時俱進方式　左正東當場挨批「有屁股沒大腦」

才創紀錄出動20架次共機擾台　共軍今派1架殲10機闖我西南空域

蘇貞昌送兒童節禮物　板橋「特專三」砸127億建國家兒童未來館

追求民主自由反對獨裁！朱立倫凝聚親美：不怕得罪北京

喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姊也不是抱妳大腿

「把自己當台灣版華春瑩」　許智傑批洪秀柱質疑新疆迫害真相太可悲

騎車一半狂漏油！北市女奔機車行　竟見油箱塞滿圖釘...「還有這根」

修壞賓士被留負評！車廠闆娘揪閨蜜「刷整排1星」：我才是受害者

影響住院機會　柯文哲：送急診還是要打扮光鮮亮麗

同時愛上兩個人怎麼辦？他曝「2個都要」殘酷真相：其實都非必要

悠遊付上線1年會員未滿百萬　議員籲：應更積極推廣

賓利「第3代Continental GT Speed」跑車發表！性能＋奢華全給你

HVL／內湖高中首闖冠軍戰對內湖高工　史上首度內湖內戰

台灣大《能所不能》台北富邦勇士主題周　勇士球迷沸騰全場

趙詠華罕見突破個人尺度　竟還輸給他...傻眼：露得比我多

HVL／12冠中山工商對決近8年5冠東山高中　4度爭后座

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

國民黨新疆棉立場惹怒網友　被嗆：沒救了

高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

國防部新設後備動員署　2024起教召1年1訓

F5彈射椅預算去年被擋　國民黨怒轟民進黨

快訊／共軍派20架次共機擾台　創設「即時軍事動態」以來最高紀錄

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

陳時中高雄舉杯狂飲…曝下一步

張亞中連珠炮飆罵黨內天王們　趙少康臉超僵...洪秀柱急緩頰

蕭美琴與譚德塞開會　宣布捐25萬美元助非洲抗伊波拉病毒

邱昱凱升悠遊卡總經理　連勝文轟：個人軍火庫

斗內破50萬被疑政治獻金　呱吉回應了

共軍今派1架殲10機闖我西南空域

費鴻泰要衛福部修法　托嬰中心年齡上限應改為「不得逾學齡三歲」

陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

更多熱門

相關新聞

悠遊付1年150萬會員未達標　議員籲更積極推廣

悠遊付1年150萬會員未達標　議員籲更積極推廣

悠遊卡電子支付2020年3月23日起全面開放註冊，當時市長柯文哲更放話要在半年內「殲滅敵軍」，但議員許家蓓調閱資料發現，統計至2020年12月1日，悠遊付的市佔率為6%，「柯市長口中的半年殲滅敵軍已然成為泡影」。

王世堅嗆邱昱凱「垃圾！」　敢接悠遊卡總座「議會見」

王世堅嗆邱昱凱「垃圾！」　敢接悠遊卡總座「議會見」

味全龍時隔21年天母開打　柯P盼帶動商圈發展

味全龍時隔21年天母開打　柯P盼帶動商圈發展

無懼「網軍頭」批評　邱昱凱要落實數位平權

無懼「網軍頭」批評　邱昱凱要落實數位平權

王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

鳳梨被女網友嗆「台客」

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

快訊／蔡依林開賣前夕PUMA神隱　公司回應了

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面