影響住院機會　柯文哲：送急診還是要打扮光鮮亮麗

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲27日下午到苗栗聯合大學演講。回憶過去在台大醫院任職，柯說，一堆病患在台大急診走廊待很久，卻無法住到樓上病房有3種原因，「癌末、得太多病、巴氏量表太低」；柯更爆料，「即使有一天，你被送到急診室，還是要打扮的光鮮亮麗 ，因為這影響你住院的機會，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據」。

柯文哲27日受苗栗扶輪社之邀到聯合大學演講。柯文哲說，2009年健保局曾公布全台醫院中，「急診病患在走廊待超過3天還無法住進病房的人數」台大醫院居全台之冠；他笑說，當時院長找他解決這個問題，傻傻答應後才發現，「長官很客氣地找你說話，這裡面必定有詐」。

深入了解後，柯文哲發現，急診就醫超過3天未被收治住院有3大原因，包括「癌末病人，因為快死了所以醫院不收」；得病種類太多，台灣醫生分科太細，每個醫生都有專業醫治的疾病，沒有醫生可以一次看太多分科；最後則是巴氏量表太低也不能住院，因為護理師還得把杘把尿。

話匣子一開，柯文哲更爆料，以前在台大當醫生時每天都會接到喬病房的電話，「什麼叫做現實的社會？即使有一天，你被送到急診室還是要打扮的光鮮亮麗，因為這影響你住院的機會，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據。」

柯文哲說，後來他設了特殊病房，病人送到台大醫院急診室，各科把病人撿走後，剩下大家都不收的，按照在急診室暫留的時間，從最長的開始，去住柯文哲的病房，「這病房叫7D病房，收了全台大醫院最爛的病人，差不多就是全台灣最爛的病人」，但該病房在他離開台大後就取消了。

柯文哲也諷刺，當醫生的目的是什麼？解除病人的痛苦，心理的、身理的都一樣，不收快死的、病太重、病得太複雜，「你這是什麼屁話，醫生不是要解決人類的痛嗎？」