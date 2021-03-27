悠遊付上線1年會員未滿百萬　議員籲：應更積極推廣

▲台北市議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

悠遊卡電子支付2020年3月23日起全面開放註冊，當時市長柯文哲更放話要在半年內「殲滅敵軍」，但議員許家蓓調閱資料發現，統計至2020年12月1日，悠遊付的市佔率為6%，「柯市長口中的半年殲滅敵軍已然成為泡影」；此外，上線一年新增150萬會員數的目標也落空，統計至2021年3月23日，悠遊付會員數僅94萬人，達成率約6成，籲悠遊卡公司應更積極推廣。

許家蓓指出，悠遊付2020年3月23日上路，目標是上線一年新增150萬會員數，但統計至2021年3月23日，會員數僅94萬人，目標達成率僅6成，上線滿1年，不僅尚未殲滅敵軍，悠遊卡公司設定會員目標數也沒達成，「悠遊卡公司應積極推廣急起直追，讓悠遊付能夠真正成為民眾生活的一部分」。

對此，悠遊卡董事長陳亭如指出，悠遊付3月底會員數即將達到96萬，公司根據最新內部估計，的確將達到排名第4；2019年上線前的確估計150萬，但遇到疫情影響，公司需把握市場機會穩定各項業務，悠遊付會員雖將達百萬，仍會持續朝第3名努力。

另外，許家蓓也指出，今年農曆年前悠遊卡推出線上領市長紅包活動，共編列100萬元活動與廣宣費用，預計發放約50萬份市長紅包，活動期1個月，最後卻僅領取20.6萬份。反觀同期的「7大宮廟結緣金」線上發放活動，短短2週的活動時間就發出26.3萬份結緣金，比市長紅包還搶手，可見柯市長口中的創舉，無法帶動悠遊付會員數大幅成長。

對此，陳亭如表示，以電子支付發紅包是今年首創之舉。過去首長們發實體紅包，礙於時空數量僅有數千；適逢疫情，以悠遊付發市長紅包，首次運用即有20萬人領取，民眾迴響熱烈，數量是今年首長春節紅包數之冠。