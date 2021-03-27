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「把自己當台灣版華春瑩」　許智傑批洪秀柱質疑新疆迫害真相太可悲

▲▼前國民黨主席洪秀柱舉辦護憲保台論壇。（圖／記者黃克翔攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

瑞典服裝品牌H&M日前發表聲明，指出新疆維吾爾自治區少數民族遭到強迫勞動，因此拒用新疆棉花，前國民黨主席洪秀柱質疑，中國大陸是否真的屠殺少數民族。對此，民進黨立委許智傑批評，洪秀柱大言不慚地幫中共講話，根本是把自己當做是台灣版的華春瑩（中國外交部發言人）。

青雁基金會27日下午舉辦「護憲保台論壇」，洪秀柱會前受訪時表示，現在的真相是什麼，如果西方或其他國家刻意的要傳播這錯誤的訊息，而不是實際走訪了解，若中國大陸真的屠殺維吾爾人，「他們反駁的話，為什麼外界不聽？為什麼其他伊斯蘭國家沒有對大陸提出抗議？」。

許智傑受訪時表示，民主國家都在反對新疆強迫勞改的血棉花，沒想到洪秀柱還大言不慚地執意要幫中共講話，根本就是把自己當做是台灣版的華春瑩，真是可悲。

此外，統一促進黨總裁白狼張安樂日前接受中國大陸官媒廣播訪談，高調表示要發展紅色隊伍，宣揚和平統一，吸收中南部年輕人由綠轉紅，因涉嫌違反《國家安全法》，高檢署將在3月30日約談。

對此，許智傑表示，白狼和洪秀柱還搞不清楚，中國是世界上唯一想併吞和傷害台灣的國家，喝台灣水吃台灣米長大，竟然能夠整天宣揚中國的好話，「真的是頭殼壞掉」。

許智傑說，他要求國安單位應嚴格調查是否有違反《國家安全法》，而國民黨針對洪秀柱的舔共言論，也應該要有明確的表態。

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