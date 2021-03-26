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「人權是普世價值」　蔡英文呼籲中國停止壓迫維族

▲蔡英文呼籲北京重視維吾兒族的人權。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文呼籲北京重視維吾爾族的人權。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

中國因新疆維族人權議題與西方國家關係惡劣，官方號召中國民眾一同抵制曾聲明拒用新疆棉花的H&M、Nike跟愛迪達等知名品牌，並以「戰狼」姿態反擊上述品牌造謠抹黑中國。總統蔡英文26日間表示，呼籲北京當局正視維人權，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。

蔡英文透過臉書指出，這幾天，維吾爾族人權以及新疆棉花的議題，再度因為中國民間抵制跨國公司的情緒，受到國際的關注。她希望北京當局慎思，民族主義、愛國主義，確實都是民間社會素樸的情感；但放任這些情感，來對企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助於促進中國成為所謂「負責任大國」的目標。

蔡英文喊話，回歸事件的本質，人權是普世價值，呼籲北京當局，正視維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。

副總統賴清德也轉貼該篇蔡英文臉書文，並寫道，「人權是普世價值，沒有一個人必須在壓迫下毫無尊嚴的生存！民主台灣曾經歷過無數次的壓力，企業打壓、禁買、下架等，我們都不曾退卻、屈服過。人權不分國度，呼籲大家都能為捍衛維吾爾族人權而發聲，中國若要成為一個『負責任大國』，請停止迫害，以解決對立和衝突。」

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