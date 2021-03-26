新疆棉延燒！國民黨籲執政者保障台人權益　網怒洗版：貴黨沒救了

▲國民黨對新疆人權議題的回應，被許多網友批評。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，下同）

記者蘇晏男／台北報導

中國號召人民一同抵制曾聲明拒用新疆棉花的H&M、Nike跟愛迪達等國際品牌，連帶有中港台藝人棄代言展現「愛國心」。對此，國民黨26日晚間表示「呼籲兩岸執政者協助保障台人台商權益」，然而許多網友不埋單該聲明，留言開嗆，「貴黨真的沒救了」

針對中國侵犯新疆維吾爾族人權行為，美國、歐盟接連制裁中方官員和實施，被觸怒的北京當局也同樣以制裁方式反擊，並在外交上展「戰狼」姿態嗆聲。中方24日挖出H&M曾聲明不用來源有疑慮的新疆棉，原因是非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）2019年表態憂心新疆強迫勞動與集中營，暫停採購難以驗明勞動時態的棉料來源，而H&M是該組織成員。

隨著中國藉此抵制H&M後，官方以「#新疆雪白的棉花」、「#我支持新疆棉花」等標籤號召中國民眾團結，接著，該國人陸續搜出Nike跟愛迪達等同為BCI成員的品牌，也拒使用新疆棉而納入抵制對象。隨著這一波輿論發酵，中港台陸續有影藝名人棄代言展現「愛國心」。

對此，國民黨26日晚間在臉書寫道，「國民黨呼籲兩岸執政者協助保障台人台商權益」，多家知名服裝品牌抵制新疆棉花，多位台灣藝人也發表聲明和那些品牌解除合作。產業界和演藝界捲入政治風暴，是否會引發兩岸民意對撞，波及無辜台灣企業，他們感到憂慮。

國民黨同時認為，兩岸執政者應協助節制強迫表態的風氣，盡力保護受到波及的台灣藝人與企業。

不過許多網友不埋單國民黨看法，紛紛留言批評，「貴黨真的沒救了」、「所以到底表達了什麼」、「就你們最助紂為虐」、「可以說人話嗎」、「中國人權人命不值錢？？？秀下限黨」、「是要政府保障什麼？自己做的決定自己承擔啊！」、「這哪是什麼政治風暴啊？這就是是非問題啊！反新疆棉不是政治問題，是人權問題」。