　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新疆棉延燒！國民黨籲執政者保障台人權益　網怒洗版：貴黨沒救了

▲國民黨對新疆人權議題的回應，被許多網友批評。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，下同）

▲國民黨對新疆人權議題的回應，被許多網友批評。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，下同）

記者蘇晏男／台北報導

中國號召人民一同抵制曾聲明拒用新疆棉花的H&M、Nike跟愛迪達等國際品牌，連帶有中港台藝人棄代言展現「愛國心」。對此，國民黨26日晚間表示「呼籲兩岸執政者協助保障台人台商權益」，然而許多網友不埋單該聲明，留言開嗆，「貴黨真的沒救了」

針對中國侵犯新疆維吾爾族人權行為，美國、歐盟接連制裁中方官員和實施，被觸怒的北京當局也同樣以制裁方式反擊，並在外交上展「戰狼」姿態嗆聲。中方24日挖出H&M曾聲明不用來源有疑慮的新疆棉，原因是非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）2019年表態憂心新疆強迫勞動與集中營，暫停採購難以驗明勞動時態的棉料來源，而H&M是該組織成員。

隨著中國藉此抵制H&M後，官方以「#新疆雪白的棉花」、「#我支持新疆棉花」等標籤號召中國民眾團結，接著，該國人陸續搜出Nike跟愛迪達等同為BCI成員的品牌，也拒使用新疆棉而納入抵制對象。隨著這一波輿論發酵，中港台陸續有影藝名人棄代言展現「愛國心」。

對此，國民黨26日晚間在臉書寫道，「國民黨呼籲兩岸執政者協助保障台人台商權益」，多家知名服裝品牌抵制新疆棉花，多位台灣藝人也發表聲明和那些品牌解除合作。產業界和演藝界捲入政治風暴，是否會引發兩岸民意對撞，波及無辜台灣企業，他們感到憂慮。

國民黨同時認為，兩岸執政者應協助節制強迫表態的風氣，盡力保護受到波及的台灣藝人與企業。

不過許多網友不埋單國民黨看法，紛紛留言批評，「貴黨真的沒救了」、「所以到底表達了什麼」、「就你們最助紂為虐」、「可以說人話嗎」、「中國人權人命不值錢？？？秀下限黨」、「是要政府保障什麼？自己做的決定自己承擔啊！」、「這哪是什麼政治風暴啊？這就是是非問題啊！反新疆棉不是政治問題，是人權問題」。

▲▼國民黨對新疆人權議題的回應，被許多網友批評。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨對新疆人權議題的回應，被許多網友批評。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

ET快訊
孕妻1天拿5次包裹　尪跟蹤「目睹真相」氣炸：離婚！
「長榮隋棠」辣擠雙球採草莓　邪惡深溝網暴動
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得　獎落這縣市
陳奕迅挺新疆棉掰了Adidas　老婆IG「滿滿Nike」被灌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新疆棉延燒！國民黨籲執政者保障台人權益　網怒洗版：貴黨沒救了

政治獻金漏洞？網紅議員一日雙塔「斗內破50萬」超狂　呱吉回應了

「人權是普世價值」　蔡英文呼籲中國停止壓迫維族

快訊／共軍派20架次共機擾台　創設「即時軍事動態」以來最高紀錄

味全龍時隔21年天母開打　柯文哲盼帶動商圈發展

無懼「網軍頭」批評　邱昱凱要用悠遊付落實數位平權

「朱韓結盟」露曙光？　黨內人士分析合作3部曲

讚台灣海巡精通十八般武藝　AIT：是推動區域海事安全的理想夥伴

金門縣府推「金廈防疫泡泡」　盼恢復兩岸小三通！適用對象曝光

碧潭水舞秀27日晚間登場　首創360度環景＋星光草原裝置藝術

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

家裡出現一口井！竟是「防空洞」 藏2張床...女屋主：80年前就在了

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

新疆棉延燒！國民黨籲執政者保障台人權益　網怒洗版：貴黨沒救了

政治獻金漏洞？網紅議員一日雙塔「斗內破50萬」超狂　呱吉回應了

「人權是普世價值」　蔡英文呼籲中國停止壓迫維族

快訊／共軍派20架次共機擾台　創設「即時軍事動態」以來最高紀錄

味全龍時隔21年天母開打　柯文哲盼帶動商圈發展

無懼「網軍頭」批評　邱昱凱要用悠遊付落實數位平權

「朱韓結盟」露曙光？　黨內人士分析合作3部曲

讚台灣海巡精通十八般武藝　AIT：是推動區域海事安全的理想夥伴

金門縣府推「金廈防疫泡泡」　盼恢復兩岸小三通！適用對象曝光

碧潭水舞秀27日晚間登場　首創360度環景＋星光草原裝置藝術

女友讓男同事「進出閨房」還過夜：我需要他的技術

心機女外遇懷孕「發毒誓辯清白」被車撞死…下秒竟成真

EXO伯賢直播突爆4月入伍！　「新專輯無法打歌」懊惱：不知怎開口

新疆棉延燒！國民黨籲執政者保障台人權益　網怒洗版：貴黨沒救了

「千年一遇」最正班班導！　S型誘惑曲線網友暴動：我要入學

長賜輪擱淺前航跡曝光　竟在紅海上「畫大雕」驚呆外媒

AKIRA曝「正在改造身體」增重14kg！　靠太太學中文一招矯正發音

將來銀行資安認證到手！　開業計畫「超前部署」

企聯射箭開幕戰27日登場　世錦賽雙金后、世大運金牌都將出戰

米可白文字接龍卡關腦中一片空白　嘆：需要進修...竟查「兒童字典」

政治熱門新聞

Y女3度爆性愛史！丁允恭嫩妻秀婚戒後狂打臉

快訊／共軍派20架次共機擾台　創設「即時軍事動態」以來最高紀錄

為了孫女！　89.5公斤顏寬恒誓言「三個月減肥10公斤」

歐陽娜娜登央視　蘇貞昌：有些人基於自己利益　台灣要團結對付外敵

邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸邱25大敗林9萬

陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

朱冠甍失事因機械故障　馮世寬：我不認為這是國防部的責任

歐陽娜娜錄央視預告　陸委會回應

斗內破50萬被疑政治獻金　呱吉回應了

拒用新疆棉花！　林楚茵「聲援Adidas、Puma」

歐陽娜娜挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

疫苗採購歸「政治檔案」列機密？　國民黨酸：需轉型正義

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

更多熱門

相關新聞

蔡英文呼籲中國停止壓迫維族

蔡英文呼籲中國停止壓迫維族

挺新疆人權遭中國抵制　民進黨：凸顯台灣民主自由的可貴

挺新疆人權遭中國抵制　民進黨：凸顯台灣民主自由的可貴

吳崢：再也不去KTV唱陳奕迅的歌

吳崢：再也不去KTV唱陳奕迅的歌

歐陽娜娜挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

歐陽娜娜挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

關鍵字：

國民黨新疆人權

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

鳳梨被女網友嗆「台客」

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面