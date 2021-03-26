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陸委會關切歐陽娜娜上對岸官媒　遭批「威脅恐嚇」

▲▼大陸官媒央視旗下推出對台廣播節目，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵在預告片亮相。（圖／翻攝央視）

▲大陸官媒中央廣播電視總台旗下推出對台電台節目，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵在預告片亮相。（圖／翻攝央廣）

記者陳政錄／北京報導

大陸中央廣播電視總台（央廣）旗下「台海之聲」與「看台海」開播，找來台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人錄製預告片，陸委會表態若有違法情事，將依法查處。對此，大陸央廣26日發聲明回應，強調兩岸交流是歷史大勢，呼籲民進黨「收起威脅恐嚇那一套。」

大陸官媒「中央廣播電視總台」的港澳台節目中心發言人26日表示，兩岸交流、融合發展順民意、得民心，是歷史大勢，是任何人任何勢力無法阻擋的。他還說，奉勸民進黨當局回歸理智，收起威脅恐嚇那一套，多做一些有益海峽兩岸融合發展的善事。

▲▼大陸官媒央視旗下推出對台廣播節目，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵在預告片亮相。（圖／翻攝央視）

▲大陸官媒推出新的電台節目，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵在預告片亮相。（圖／翻攝央廣）

據了解，「台海之聲」與「看台海」是央廣旗下電台節目，以「增進台灣同胞對於祖國和平統一的認同」為訴求。歐陽娜娜、張韶涵等人亮相「台海之聲」預告片，祝賀節目開播。

陸委會副主委兼發言人邱垂正25日表示，我方藝人參加錄製中共對台統戰宣傳影片，實有不妥，呼籲民眾不應淪為北京對台統戰樣板工具，並將持續了解個案具體情形，如果違法情事將依法查處。

央廣台港澳台節目中心發言人回應稱，「台海之聲」與「看台海」新媒體平台秉持「穿越海峽，兩岸一家」的理念，連結兩岸骨肉親情，推動兩岸以心交心，促進兩岸融合發展。開播上線以來，得到包括台灣各界人士在內的海內外人士廣泛好評，台灣青年參加活動，正是兩岸民心所向的真實寫照。

央廣發言人聲稱，民進黨的有關說辭，充斥惡意，這種動輒對與大陸正常交往的台灣民眾進行威脅恐嚇的行徑，不得人心。

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