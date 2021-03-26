金門縣府推「金廈防疫泡泡」　盼恢復兩岸小三通！適用對象曝光

▲金門縣府拜會陸委會主委邱太三，提出「金廈防疫泡泡」方案。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

國內疫情趨緩，下月將與帛琉正式啟動旅遊泡泡。金門縣政府考量金門、廈門兩地疫情樂觀，日前前往陸委會拜訪主委邱太三，並提出「金廈防疫泡泡」方案，希望以小三通船舶方式往返，解決金門鄉親就學、工作等民生需求，至於旅遊則不納入考慮。

金門縣政府表示，隨著疫苗問世，以及兩岸疫情趨緩，漸進入後疫情時期，且考量金廈兩門防疫工作把關嚴密，金門始終保持零確診的佳績，廈門也400日以上無本土病例，當前兩岸疫情朝向樂觀發展情況，金廈兩門做好防疫措施的前提下，以金廈先試先行的精神，「研擬兩地防疫泡泡方案，以解決金門鄉親人道、就學或工作等迫切的民生需求」。

▲金門縣府拜會陸委會主委邱太三。（圖／記者林名揚翻攝）

為爭取中央部會支持，金門縣府15日前往拜訪陸委會主委邱太三，針對小三通議題進行會談，提出「金廈防疫泡泡」方案，並獲得陸委會主委邱太三的正面回應，將縣府提案納入政策參採，並且協調中央防疫中心暨相關部會研究。

金門縣府指出，建議初期小三通船舶以每2週試行一班往返，「並以單純對象之開放方式，讓金門鄉親與陸籍配偶在人道、就學與工作等實際需求者往來金廈」，旅遊部分不在此列，初步規劃申請者應備妥核酸檢測證明等，入境者依中央疫情指揮中心規範，進行相關管控與隔離。

金門縣府強調，「金廈防疫泡泡」方案實際推動方式、方向與期程，尚需考量兩岸疫情狀況、防疫能量與管控措施，由中央流行疫情指揮中心與陸委會綜合評估與政策拍板，屆時，縣府團隊將全力配合，務必在落實完整的防疫配套措施下，逐步恢復兩岸小三通客運往來，協助金門的百工百業與鄉親安居樂業。

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