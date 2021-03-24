獨／糕餅業者LINE對話曝光！鳳梨酥遭禁　小三通一過來就要被扣貨

▲鳳梨酥。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸對台下鳳梨禁令，從3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸，嚴重衝擊農民生計。民眾黨立委高虹安24日在質詢時爆料，今（24日）起鳳梨酥在小三通已經被禁止。

根據《ETtoday新聞雲》取得業者對話的Line訊息，台灣糕餅業者是在今天收到兩岸物流業者通知，本週開始，鳳梨製品、如鳳梨酥，成分有鳳梨的一概不收。

根據台灣糕餅業者收到的Line對話訊息，物流業者表示，「今接海關通知這週開始鳳梨製品、如鳳梨酥，成分有鳳梨的一概不收」。

透過對話訊息，物流業者還提醒，「夥伴們注意了，不然一過來就要被扣貨了」，造成不便深感抱歉。

高虹安也透過新聞稿補充說明，質詢當下引用2月27日大陸媒體報導的預測，「禁鳳梨酥原因為豬油含萊劑」，質詢後得到業者進一步訊息，確認小三通「鳳梨相關製品一律不收」，因此可先排除本次禁運主因為萊劑。

▲業者接獲台灣鳳梨酥禁止輸入中國大陸通知（點圖可放大）。（圖／高虹安提供）

台灣鳳梨正剛進入採收期，但中國大陸日前卻突然宣布3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷中國大陸，主要是因為多次發現台灣鳳梨有有害生物，重擊我國鳳梨產業。

高虹安24日下午在立法院經濟委員會質詢時又表示，兩岸物流有二個渠道，包含正貿和小三通，他接獲物流業者陳情，今天起鳳梨酥在小三通已經被禁止。

高虹安表示，陸媒日前提及不只要禁鳳梨，還要禁止曾是大陸民眾熱烈追捧的鳳梨酥，因為鳳梨酥使用豬油，而現在台灣的豬油可能來自於美國進口的萊劑，現在正應驗中，經濟部要趕緊因應，「這事情非常嚴重，若還沒掌握在情報搜集要再加強！」、「下一步如果是香腸，會影響到台灣多少？」

對此，經濟部次長曾文生表示，「會盡快去了解」，中國大陸在貿易上，有不正常的手法，政府不樂見，也覺得不合理，這樣做法應該被譴責，而且台灣到目前為止沒有萊豬進口，這不是正常的貿易手段，對兩岸關係不是好事。