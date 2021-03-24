　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／糕餅業者LINE對話曝光！鳳梨酥遭禁　小三通一過來就要被扣貨

鳳梨酥資料照。

▲鳳梨酥。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸對台下鳳梨禁令，從3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸，嚴重衝擊農民生計。民眾黨立委高虹安24日在質詢時爆料，今（24日）起鳳梨酥在小三通已經被禁止。

根據《ETtoday新聞雲》取得業者對話的Line訊息，台灣糕餅業者是在今天收到兩岸物流業者通知，本週開始，鳳梨製品、如鳳梨酥，成分有鳳梨的一概不收。

根據台灣糕餅業者收到的Line對話訊息，物流業者表示，「今接海關通知這週開始鳳梨製品、如鳳梨酥，成分有鳳梨的一概不收」。

透過對話訊息，物流業者還提醒，「夥伴們注意了，不然一過來就要被扣貨了」，造成不便深感抱歉。

高虹安也透過新聞稿補充說明，質詢當下引用2月27日大陸媒體報導的預測，「禁鳳梨酥原因為豬油含萊劑」，質詢後得到業者進一步訊息，確認小三通「鳳梨相關製品一律不收」，因此可先排除本次禁運主因為萊劑。

▲業者接到通知，鳳梨酥禁止進口大陸▼ 。（圖／讀者提供，請勿翻攝）

▲業者接獲台灣鳳梨酥禁止輸入中國大陸通知（點圖可放大）。（圖／高虹安提供）

台灣鳳梨正剛進入採收期，但中國大陸日前卻突然宣布3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷中國大陸，主要是因為多次發現台灣鳳梨有有害生物，重擊我國鳳梨產業。

高虹安24日下午在立法院經濟委員會質詢時又表示，兩岸物流有二個渠道，包含正貿和小三通，他接獲物流業者陳情，今天起鳳梨酥在小三通已經被禁止。

高虹安表示，陸媒日前提及不只要禁鳳梨，還要禁止曾是大陸民眾熱烈追捧的鳳梨酥，因為鳳梨酥使用豬油，而現在台灣的豬油可能來自於美國進口的萊劑，現在正應驗中，經濟部要趕緊因應，「這事情非常嚴重，若還沒掌握在情報搜集要再加強！」、「下一步如果是香腸，會影響到台灣多少？」

對此，經濟部次長曾文生表示，「會盡快去了解」，中國大陸在貿易上，有不正常的手法，政府不樂見，也覺得不合理，這樣做法應該被譴責，而且台灣到目前為止沒有萊豬進口，這不是正常的貿易手段，對兩岸關係不是好事。

ET快訊
阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」店員憋笑　下秒見1動作忍不住了
4人以下公司要納保！政院明拍板「勞工職災保險法」千萬人受惠
快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！駕駛100萬元交保
長榮貨輪擱淺插土近照曝光！船首整個刺進蘇伊士運河河岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

高虹安爆小三通禁台灣鳳梨酥　經濟部次長轟：應予以譴責

蔡英文赴台東慰問F-5E飛官家屬：政院已核定彈射椅經費　立即換裝

國民黨立委「突襲」成立疫苗調閱小組　蔡其昌：絕非立院之福

行政院年底完成首波組改　增設「數位發展部」、國防部多了動員署

國民黨內狂傳「拉趙卡韓」　趙少康：韓國瑜才沒這麼容易打！

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

影／趙少康直球對決國民黨　答應赴中常會報告「全程公開」

「原規劃蔡英文低調參與大港開唱」　總統府：最近國務繁忙將不出席

柯文哲秀數據打臉何欣純　北市用水大戶每度漲了近3倍

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

高虹安爆小三通禁台灣鳳梨酥　經濟部次長轟：應予以譴責

蔡英文赴台東慰問F-5E飛官家屬：政院已核定彈射椅經費　立即換裝

國民黨立委「突襲」成立疫苗調閱小組　蔡其昌：絕非立院之福

行政院年底完成首波組改　增設「數位發展部」、國防部多了動員署

國民黨內狂傳「拉趙卡韓」　趙少康：韓國瑜才沒這麼容易打！

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

影／趙少康直球對決國民黨　答應赴中常會報告「全程公開」

「原規劃蔡英文低調參與大港開唱」　總統府：最近國務繁忙將不出席

柯文哲秀數據打臉何欣純　北市用水大戶每度漲了近3倍

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

新屋入厝前的最後一步！裝潢後清潔工程是什麼？行情價格報你知

沙發影響男主人運勢！盤點10大NG擺法　頭上有燈也中槍

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

中國影視平台Bilibili將在香港上市　有望籌集735億元台幣

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

樂觀泡泡全破！富比士總裁警告「股災快來了」：擔憂通膨是真的

別隊新人好表現！餅總看了心癢癢　讓去年第一指名上一軍

10個月大小老虎狂發超萌奶貓音 還歪頭裝無辜...園方：想媽媽了！

政治熱門新聞

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

黃敏惠兒幫認了：我媽用人不當該道歉檢討

飛官頻因彈射椅殉職怪在野？　徐巧芯：有什麼民進黨無法表決通過

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

更多熱門

相關新聞

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

中國大陸對台下鳳梨禁令，從3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸，嚴重衝擊農民生計。民眾黨立委高虹安24日爆料，他接獲兩岸物流業者陳情，今天起鳳梨酥在小三通又被禁止，根據陸媒揭露的理由，是鳳梨酥的成分有豬油，而豬油裡可能含有美國豬肉的萊克多巴胺藥物。

國台辦籲民進黨　恢復「小三通」

國台辦籲民進黨　恢復「小三通」

高虹安空降新竹？柯文哲這樣說

高虹安空降新竹？柯文哲這樣說

廈門台商籲政府　重啟「小三通」

廈門台商籲政府　重啟「小三通」

民眾黨公布12地方黨部主委名單

民眾黨公布12地方黨部主委名單

關鍵字：

鳳梨酥小三通高虹安

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面