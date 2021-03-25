獨／高雄男罹「孤兒病」！狂咳好自卑　肺部驚見「蜂巢全卡痰」

▲電腦斷層掃描驚見吳姓男子的右邊肺部藏了「蜂巢」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓男子常反覆性感冒與咳嗽，上班又常暴露於二手菸環境，導致他長期喉嚨卡痰、咳嗽咳不停，每年都得住院2、3次，導致他人際關係受影響，後經診斷為肺阻塞及支氣管擴張症，還切除右下肺葉，電腦斷層掃描圖裡，吳先生的肺就像是蜂巢，每一個洞都卡滿了痰。3年前吳先生轉介到高醫接受肺部復原治療，沒想到治療有成，他不但走出戶外，還出國爽玩3個禮拜！

收治病例的高醫胸腔內科醫師李玫萱表示，71歲的吳姓男子曾在銀上班，到院時自訴小時候常會反覆性感冒和咳嗽，上班又常常吸二手菸，導致喉嚨卡痰、咳嗽咳不停，40幾歲時就被診斷出肺阻塞和支氣管擴張症，10幾年前還因為咳嗽出血及肺氣腫，切除右下肺葉。

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▲高醫胸腔內科醫師李玫萱 。（圖／記者許宥孺攝）

李玫萱說，吳先生最初來看診時，每次講話都是上氣不接下氣，雖無法回溯吳先生年輕時的狀況，但是猜測吳先生本身就有過敏性體質，所以容易反覆發炎、感染，但是年輕時可能沒這麼明顯，但年紀稍長後，呼吸道已沒有彈性，類似纖維化，肺就像蜂窩巢，痰就卡在這裡，所以才會咳不出來。

▲高醫呼吸治療組長許端容。（圖／記者許宥孺攝）

「他無時無刻都在清痰！」高醫呼吸治療組長許端容表示，吳先生每次回診就是在咳痰，稍微走路、動一下喘得不得了，甚至還出現呼吸困難的狀況，「每次咳出來的痰，顏色都很深，很不好咳，嚴重還會咳血！」

吳先生3年前轉介到高醫治療後，開始接受肺部復原治療與自我照顧技術學習，包括呼吸運動與痰液清除技巧等，目前不但症狀改善，生活品質也大大提升。過去吳先生每年平均都要住院2至3次，輾轉到高醫治療已3年，唯一一次住院是因為被孫子傳染流感。

許端容曾問吳先生，這幾年治療有成的收穫是什麼？吳先生直呼：「終於能出國了！」吳先生分享，以前曾出國過，但是病情轉嚴重後，就再也沒出過國，甚至出門和朋友聚餐都不敢！就怕大家聚餐吃飯時，他一直咳痰，大家會用異樣眼光看他，導致他也不敢出門，甚至有點憂鬱。吳先生還說，這幾年因為病情控制得當，加上日本和台灣的天氣相向，68歲時就去了一趟日本，甚至還待了3個禮拜，以前羨慕別人能到外地踏青，但現在的他，也同樣做得到，生活也不像以前那麼鬱悶。

▲高醫胸腔內科主任許超群。（圖／記者許宥孺攝）

高醫胸腔內科主任許超群表示，支氣管擴張症不像氣喘有明確治療的藥物，目前還沒有對應的有效藥物，又被稱為「孤兒病」，患者最大的困擾就是「痰」，症狀就是痰多，間接影響到人際關係，尤其支氣管擴張症是不可逆的症狀，「吃什麼藥，都不可長出新的肺」，目前最有效的方法只能給予支氣管擴張劑、化痰劑，再輔以肺復健治療，協助患者排痰。

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