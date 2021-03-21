垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

▲高雄林姓婦人愛在家忙前囤積回收物，臭味讓鄰居臭不了。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區一名林姓婦人平日從事撿拾資源回收維生，但她經常在家門口堆積大量回收物，林婦的兒子身為清潔隊員，多次苦言相勸也沒用，鄰居忍無可忍向環保局檢舉，前後已告發32次。記者21日上午到林婦家查看，發現林婦屋裡垃圾堆成山，人幾乎無法通過，但她告訴記者，她住在2樓，還提到環保局曾在年後到她家收垃圾，當時她不在家，回家後發現「空空如也」，讓她直呼：「看到都崩潰了！」

▲▼環保局2月23日到林婦家稽查，事後林婦回家看到空空如也的景象，直呼超崩潰。（圖／高雄市環保局提供）

高雄市環保局指出，自2019年9月至今共對林姓婦人告發32次、裁處28件，裁處金額共12萬6000元，最近一次到場稽查是2月23日，出動一台6立方垃圾車載運。記者22日上午到林姓婦人家查看，林姓婦人恰巧在家，還大方接受記者訪問，表示2月23日環保局來清運垃圾時，她剛好不在家，不知道清出多少，「回家看到門口都空的，氣死！看到都崩潰了。」

▲林婦家的客廳也堆滿垃圾，甚至已到天花板，記者質疑，這該如何通行。（圖／記者吳世龍攝）

由於林姓婦人家門敞開，記者發現客廳堆滿垃圾袋，有些已經堆到天花板，幾乎沒有人可行走的空間，林姓婦人說，那些也都是回收物，她住在2樓，因為鄰居和環保局要她把東西放裡面，不要堆在門口，才會這樣，「我們會自己整理，又不會全部搬出來」。記者詢問，這樣有辦法進去睡覺嗎？林姓婦人瞬間感到不好意思，頻說：「可以呀…可以呀…。」對於鄰居頻頻檢舉，她也有話要說。

▲隔壁夏姓鄰居指控林婦愛堆積垃圾，柔性勸導都沒用。（圖／記者吳世龍翻攝）

林姓婦人解釋，現在會撿一點回收，有空就會在門口整理，也會拿去變賣。「她就是要賣房子，要我們收進去，搞這種事情出來，被清走也是她爆的，人家拼命要賺，她拼命要找人家麻煩，像紅銅、鐵都被清光光，我們是靠這種生活，妳要賣房子、賣那麼貴，賣不出去還怪別人，要賣800萬？誰要跟你買800萬阿？」

記者還發現，林姓婦人的對面鄰居也是從事資源回收，採訪過程中，該位女鄰居還罵林婦：「我們大家都那麼愛乾淨，妳那麼髒亂」、「誣賴要有證據，不要冤枉人」等語，讓在場記者無不尷尬，而向環保局檢舉林姓婦人的夏姓女子則是透露，林姓婦人和該位鄰居經常會互相叫罵，不過另一名鄰居都會將回收物收拾乾淨。

記者詢問，是否有鄰居反應有臭味？林姓婦人氣得說：「只有他們啦！沒有別人！只有一家而已，沒有全部，那像他們呢？（指對面同樣從事撿拾回收的鄰居）他們都沒事？」

▲當地里長認為林婦是頭痛人物。（圖／記者吳世龍攝）

採訪過程中，當地里長李錦珠騎車經過還特別停下來關心，記者表明採訪中，里長直呼：「我們已經收很多了耶！上次環保局過來幫她整理很多次了，這樣還不嚴重？都到馬路中央了！」里長說，過年前至今已經幫林姓婦人收了2次，每次都有跟她講，東西都幫他收得很乾淨，紅單也開了很多張，開了也沒繳。

里長說，她上任後拜託區長讓林婦兒子到清潔隊工作，讓家庭有份固定收入，「我也跟她說，區長對妳那麼好，妳也要清一下吧！」但連林婦的兒子都勸不動，囤積垃圾已造成環境惡臭，老鼠、蟑螂、蚊子一大堆，「如果她有在整理、變賣，我們不會斷人家財路，可是她就沒變賣，東西撿了就往屋裡屯」，算是地方的頭痛人物。

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