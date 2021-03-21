　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄林姓婦人愛在家忙前囤積回收物，臭味讓鄰居臭不了。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區一名林姓婦人平日從事撿拾資源回收維生，但她經常在家門口堆積大量回收物，林婦的兒子身為清潔隊員，多次苦言相勸也沒用，鄰居忍無可忍向環保局檢舉，前後已告發32次。記者21日上午到林婦家查看，發現林婦屋裡垃圾堆成山，人幾乎無法通過，但她告訴記者，她住在2樓，還提到環保局曾在年後到她家收垃圾，當時她不在家，回家後發現「空空如也」，讓她直呼：「看到都崩潰了！」

▲▼環保局2月23日到林婦家稽查，清出垃圾約6立方垃圾車可載運。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼環保局2月23日到林婦家稽查，事後林婦回家看到空空如也的景象，直呼超崩潰。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼環保局2月23日到林婦家稽查，事後林婦回家看到空空如也的景象，直呼超崩潰。（圖／高雄市環保局提供）

高雄市環保局指出，自2019年9月至今共對林姓婦人告發32次、裁處28件，裁處金額共12萬6000元，最近一次到場稽查是2月23日，出動一台6立方垃圾車載運。記者22日上午到林姓婦人家查看，林姓婦人恰巧在家，還大方接受記者訪問，表示2月23日環保局來清運垃圾時，她剛好不在家，不知道清出多少，「回家看到門口都空的，氣死！看到都崩潰了。」

▲林婦家的客廳也堆滿垃圾，甚至已到天花板，記者質疑，這該如何通行。（圖／記者吳世龍攝）

▲林婦家的客廳也堆滿垃圾，甚至已到天花板，記者質疑，這該如何通行。（圖／記者吳世龍攝）

由於林姓婦人家門敞開，記者發現客廳堆滿垃圾袋，有些已經堆到天花板，幾乎沒有人可行走的空間，林姓婦人說，那些也都是回收物，她住在2樓，因為鄰居和環保局要她把東西放裡面，不要堆在門口，才會這樣，「我們會自己整理，又不會全部搬出來」。記者詢問，這樣有辦法進去睡覺嗎？林姓婦人瞬間感到不好意思，頻說：「可以呀…可以呀…。」對於鄰居頻頻檢舉，她也有話要說。

▲▼夏姓鄰居指控林婦愛堆積垃圾，柔性勸導都沒用。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲隔壁夏姓鄰居指控林婦愛堆積垃圾，柔性勸導都沒用。（圖／記者吳世龍翻攝）

林姓婦人解釋，現在會撿一點回收，有空就會在門口整理，也會拿去變賣。「她就是要賣房子，要我們收進去，搞這種事情出來，被清走也是她爆的，人家拼命要賺，她拼命要找人家麻煩，像紅銅、鐵都被清光光，我們是靠這種生活，妳要賣房子、賣那麼貴，賣不出去還怪別人，要賣800萬？誰要跟你買800萬阿？」

記者還發現，林姓婦人的對面鄰居也是從事資源回收，採訪過程中，該位女鄰居還罵林婦：「我們大家都那麼愛乾淨，妳那麼髒亂」、「誣賴要有證據，不要冤枉人」等語，讓在場記者無不尷尬，而向環保局檢舉林姓婦人的夏姓女子則是透露，林姓婦人和該位鄰居經常會互相叫罵，不過另一名鄰居都會將回收物收拾乾淨。

記者詢問，是否有鄰居反應有臭味？林姓婦人氣得說：「只有他們啦！沒有別人！只有一家而已，沒有全部，那像他們呢？（指對面同樣從事撿拾回收的鄰居）他們都沒事？」

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲當地里長認為林婦是頭痛人物。（圖／記者吳世龍攝）

採訪過程中，當地里長李錦珠騎車經過還特別停下來關心，記者表明採訪中，里長直呼：「我們已經收很多了耶！上次環保局過來幫她整理很多次了，這樣還不嚴重？都到馬路中央了！」里長說，過年前至今已經幫林姓婦人收了2次，每次都有跟她講，東西都幫他收得很乾淨，紅單也開了很多張，開了也沒繳。

里長說，她上任後拜託區長讓林婦兒子到清潔隊工作，讓家庭有份固定收入，「我也跟她說，區長對妳那麼好，妳也要清一下吧！」但連林婦的兒子都勸不動，囤積垃圾已造成環境惡臭，老鼠、蟑螂、蚊子一大堆，「如果她有在整理、變賣，我們不會斷人家財路，可是她就沒變賣，東西撿了就往屋裡屯」，算是地方的頭痛人物。

【更多新聞】

高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次　清潔隊兒勸也沒用

義享時尚開幕！百貨競業前來刺探敵情　午餐時段美食街一位難求

吾鮭魚誰＝我歸於誰！高雄29人改名吃壽司　戶所員爆笑：徵友嗎

高雄19人改名！「鮭魚齊天大聖財神爺之子」戶政人員笑慘了

訊攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體　竟是塑膠大廠少東

不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

ET快訊
老闆生氣了！員工、學生為吃免費改鮭魚「一律開除、不教」
對尬！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」一路纏鬥
快訊／國道1號北上6車連環撞　大回堵時速不到30公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

訂不到位翻臉砸店！汐止熱炒店魚缸被敲碎　業者：是熟客算了

新北中和路口滿地鈔票　騎士幫撿害追撞！29張千元鈔失主超感激

快訊／國1彰化北上6車連環撞　一度塞爆車速不到30公里

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

對尬影片曝！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」…網酸：幼稚

盧秀燕慰問西濱3死車禍家屬　與苗栗共同啟動關懷機制

酒駕男撞人落跑！神明前「下跪＋寫悔過書」　家屬：他自願的

快訊／博仁綜合醫院火警！頂樓發電機起火　濃煙狂竄…警消急灌救

快訊／南投金龍山涼亭遇搶！受害者還被擄上山　徒步脫逃報警求救

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

訂不到位翻臉砸店！汐止熱炒店魚缸被敲碎　業者：是熟客算了

新北中和路口滿地鈔票　騎士幫撿害追撞！29張千元鈔失主超感激

快訊／國1彰化北上6車連環撞　一度塞爆車速不到30公里

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

對尬影片曝！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」…網酸：幼稚

盧秀燕慰問西濱3死車禍家屬　與苗栗共同啟動關懷機制

酒駕男撞人落跑！神明前「下跪＋寫悔過書」　家屬：他自願的

快訊／博仁綜合醫院火警！頂樓發電機起火　濃煙狂竄…警消急灌救

快訊／南投金龍山涼亭遇搶！受害者還被擄上山　徒步脫逃報警求救

夢想家主場逆轉擊退領航猿　富邦趁勢例行賽登頂封王

侯友宜稱新北疫苗不夠醫護打？莊人祥解釋分配原則

「美中會談把紅線講清楚」　江啟臣提醒：蔡政府應觀察大環境變化

快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

高國麟7局開轟！悍將4比4追平桃猿

被踢出蘋果供應鏈　歐菲光：不會倒下「反而可以去掉包袱」

排骨酥一咬爆汁！北投懷舊酒家菜　私房鮑汁腴鳳爪內行人必點

比基尼妹搭肩甜笑！但「後面猛男」更搶鏡　本尊神出了：這樣也行

美遊客擠爆邁阿密海灘　當局發布緊急狀態實施宵禁

三星堆遺址與外星人有關？考古專家：肯定不是外星文明！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

即／護理師爬山遭劫持人車！慘被綁樹上丟包山區

26天2車禍奪走夫、2幼兒、妹妹　19歲小媽媽崩潰

即／台江大道又自撞　駕駛無心跳

「短髮裸女」狂敲門！三峽住戶一開嚇壞報警　她吐原因

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

快訊／西濱車禍再添1死！55歲伯父不治

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

冰塊倒衣服！　小資女逼媽下跪磕頭、自甩巴掌

苦戀人妻太糾結！大叔打110傾訴　當警面前跳橋

更多熱門

相關新聞

獨／旗尾山疑遭縱火！雜草灰燼見「石塊綁紙條」

獨／旗尾山疑遭縱火！雜草灰燼見「石塊綁紙條」

近期高雄山林大火頻傳，讓消防隊員是疲於奔命！不過現在卻傳旗山的火燒山，疑似是人為縱火！因為消防隊員在火警現場發現一塊用橡皮筋綁住已經燃燒到一半的紙張，看似就像是「引燃器」，目前已經拍照下來，轉給消防局火調人員追查，而記者詢問旗山分局偵查隊是否有在調查「人為縱火」，初步回應「不排除任何可能」。

即／高雄岡山突停電！7-11也黑了

即／高雄岡山突停電！7-11也黑了

獨／彰化許爸爸狗園地主要收回！盼集資千萬買下

獨／彰化許爸爸狗園地主要收回！盼集資千萬買下

即／義大院長杜元坤22日帶頭施打AZ疫苗

即／義大院長杜元坤22日帶頭施打AZ疫苗

高雄婦「家門口堆垃圾山」！清潔隊兒勸也沒用

高雄婦「家門口堆垃圾山」！清潔隊兒勸也沒用

關鍵字：

高雄環保局清潔隊囤積症告發垃圾山

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

侯佩岑母現機場「牽手女婿」再惹議！

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面