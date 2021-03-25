騎士4年27次車禍！他辯吃藥頭暈　檢打臉「靠被撞真詐財」

▲高雄王姓男子4年間發生27起車禍，檢方提出多項證據，認為他「假車禍真詐財」。（示意圖／取自pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名王姓男子在2018年5月21日騎乘機車與他人發生擦撞，事後雖順利取得保險金，不過檢警發現，王姓男子常遇到這種倒楣事，光是2015年至2019年之間就發生了27起車禍，追查發現，王姓男子根本是假車禍真詐財，雖然王男辯稱是吃藥感到昏沉，不過檢方拿出診所診斷證明書打臉他，證明他根本沒有明確外傷，依法提起公訴。

全案起於檢方調查，王姓男子在2018年5月21日下午騎乘機車沿高雄市前鎮區康定路南往北直行，行至康定與鎮中路路口時，見到蔡姓男子騎成機車自鎮東路人行道直行到康定路，竟刻意接近蔡姓男子並發生碰撞，佯裝發生車禍。

不過王姓男子知道自己沒有受傷，卻還在當天晚上10點多至派出所，向員警指控：「我在2018年5月21日晚間6點41分發生車禍，我有受傷，要向與我發生車禍的蔡姓男子提出過失傷害。」王姓男子便以過失傷害為由，向蔡姓男子保險公司索賠，順利取得3000元和解金，因此判蔡姓男子不起訴處分。

▲檢方發現，王姓男子常以假車禍真詐財 。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過檢方卻從此案發現，王姓男子似乎有製造假車禍之嫌，因此調閱交通事故紀錄資料，發現王姓男子在2015年至2019年之間，共發生27起交通事故，件數之多明顯與常態不符；另又調閱法院判決書，發現王姓男子在2017年至2018年間，多次以製造假車禍誣告他人詐取金錢事實。

王姓男子辯稱，之所以經常發生車禍，是因為吃了醫院開的藥物，上班時會感到昏昏沉沉。不過檢方認為，若是王姓男子稱因為吃藥以致經常發生車禍，應該會有明確外傷，但王姓男子在2018年5月21日及2017年至2018年間，法院判決認定多起車禍都沒有明顯傷勢。

另針對2018年5月21日的車禍案件，王姓男子自述，受傷部位都在雙膝部位，但檢方發現，王男到骨科外科診所就診時，經醫師以X光檢查後，結果為正常，但基於診斷證明書所載，右膝挫傷是王姓男子主訴內容，可見王男所辯解的內容，無非是事後想推卸責任。法院審酌後，依刑事訴訟法第251條第1項，對王姓男子提起公訴。

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